Victor Hespanha rencontre d’autres hôtesses de l’air et commence une formation chez Blue Origin

L’ingénieur de production civile Victor Correa Hespanha est sur le point de devenir le deuxième Brésilien à aller dans l’espace. Ce vendredi (20), à 10h30 (GMT), il sera à bord du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin, lors du lancement de la mission NS-21, le cinquième vol habité de la société.

Sur son profil Instagram, où il partage tout ce qu’il peut sur cette belle aventure, il a révélé qu’il avait déjà rencontré le reste de l’équipage. La réunion a eu lieu lundi (16), peu de temps après l’arrivée de Victor à « Vila dos Astronautas », située à El Paso, dans l’ouest du Texas, accompagné de sa femme Marcella Diniz Hespanha.

« J’ai vraiment aimé apprendre à connaître chacun d’eux, et nous avons eu beaucoup de succès dès le premier contact », a écrit le Brésilien sur Instagram.

Ce mardi (17), l’équipe s’est réunie pour commencer à recevoir une formation, qui devrait durer entre deux et trois jours. En plus de Victor, l’équipage est composé de cinq autres membres : l’ingénieur et investisseur Evan Dick, ancien chef de test de la NASA et premier Mexicain à aller dans l’espace, Katya Echazarreta, pilote d’avion d’affaires et entrepreneur Hamish Harding, collègue entrepreneur et chercheur d’aventure Jaison Robinson et le commandant et explorateur à la retraite de la marine américaine Victor Vescovo, qui est co-fondateur de la société d’investissement en capital-investissement Insight Equity.

En formation, ils répéteront pour la mission, recevront des instructions de sécurité, effectueront des activités similaires, en plus des procédures opérationnelles générales. Dans ces préparatifs de vol, ils reçoivent également des conseils sur la microgravité.

Interrogé dans une « boîte à questions » s’il enregistrera chaque instant, il a promis d’essayer. « Certaines choses que je ne peux pas enregistrer, parce que Blue Origin les enregistre, mais j’essaierai d’enregistrer le plus possible les coulisses ».

Victor est encore mystérieux sur les objets qu’il emportera à l’intérieur de l’engin spatial, mais il a mis en avant l’un d’entre eux : le drapeau brésilien. « Je prends des choses qui ont un sens pour moi et j’en prendrai quelques-unes qui sont suggérées, des choses créatives, donc si vous avez des idées, dites-le simplement. »