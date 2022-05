Nouveau et déjà en voie de disparition : une espèce de serpent découverte au Paraguay

Des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de serpent au Paraguay, appartenant au genre phalotris, l’animal était jusqu’alors inconnu et non venimeux, découvert alors qu’ils développaient un projet pour la Fondation Para La Tierra. L’étude a été publiée dans la revue scientifique Zoosystematics and Evolution.

Le genre est composé de serpents semi-souterrains – qui peuvent être de taille petite à moyenne – et présents dans toute l’Amérique du Sud, dans des pays comme le Brésil, la Bolivie, le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine. L’équipe de recherche composée de Paul Smith, Jean-Paul Brouard et Pier Cacciali a qualifié le serpent de Phalotris Shawnella nommé d’après deux enfants, Shawn Ariel Smith Fernández et Ella Bethany Atkinson, nés en 2008, la même année où la Fondation Para La Tierra a été créée.

Le choix était dû au fait que les enfants ont inspiré les fondateurs de l’organisation à construire un monde meilleur pour les générations à venir, selon la déclaration elle-même. Le trio a découvert le reptile en creusant un puits à Rancho Laguna Blanca et en trouvant deux spécimens, et avec cela, une revue approfondie de la littérature sur les spécimens existants a été effectuée, clarifiant les différences pour indiquer une nouvelle espèce.