SpaceX a déployé plus de la moitié des satellites Starlink de 1ère génération en orbite

Avec les deux lancements les plus récents, qui ont eu lieu vendredi (13) et samedi (14), SpaceX a déjà déployé 2 600 satellites Starlink en orbite. Comme certains d’entre eux étaient des prototypes ou ont été mis hors service, 2 321 sont en service. Cela représente plus de la moitié de la flotte prévue de première génération de 4 408 satellites de la société.

Les satellites Satrlink sont lancés sur les fusées SpaceX Falcon 9. Image : SpaceX/Divulgation Ils seront répartis sur cinq « coquilles » orbitales différentes à différentes altitudes et inclinaisons. Ce mercredi (18), un autre lot de 53 satellites Starlink devrait être lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride à bord d'une fusée Falcon 9. Disponible dans 32 pays, le réseau transporte des signaux Internet à haut débit et à faible latence dans le monde entier, atteignant les consommateurs, les communautés mal desservies et d'autres utilisateurs potentiels tels que l'armée américaine. D'après le site Vol spatial maintenant, de loin, la constellation Starlink de SpaceX est la plus grande flotte de satellites jamais placée en orbite. OneWeb, son principal concurrent sur le marché de l'internet spatial, a déployé 428 de ses 648 satellites de première génération en orbite, suffisamment pour se classer deuxième. À ce jour, la société d'Elon Musk a effectué 13 lancements de satellites Starlink en 2022 – la majorité des 20 vols de la société cette année. Et la mégaconstellation deviendra encore plus grande, car SpaceX a l'autorisation pour 12 000 satellites et a demandé l'approbation pour 30 000 autres, pour un total de 42 000.