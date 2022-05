L’éruption volcanique aux Tonga a été la plus grande explosion enregistrée au cours des deux derniers siècles

Deux articles publiés ce mois-ci dans le magazine science (l’une réalisée par des scientifiques japonais et l’autre par des chercheurs américains), qui ont étudié les effets de l’éruption d’un volcan dans les environs du royaume polynésien des Tonga, survenue le 15 janvier de cette année, soulignent qu’il était plus grand que n’importe quel volcan événement de ce siècle et du siècle précédent, et même que n’importe quel essai de bombe atomique effectué après la Seconde Guerre mondiale.

L'explosion du volcan aux Tonga a été capturée par des satellites dans l'espace. Image : NOAA/Reproduction Dans l'histoire récente, il est probable que seule l'éruption du volcan Krakatoa en 1883 puisse rivaliser avec la perturbation atmosphérique produite. Cet événement catastrophique en Indonésie aurait tué plus de 30 000 personnes. Heureusement, l'éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha'apai (HTHH) dans le Pacifique Sud a fait très peu de morts, bien qu'elle ait également produit de grands tsunamis. « Les Tonga étaient un événement véritablement mondial, tout comme le Krakatoa, mais maintenant nous avons tous ces systèmes d'observation géophysique, et ils ont enregistré quelque chose de vraiment sans précédent dans les données modernes », a déclaré Robin Matoza de l'Université de Californie, auteur principal de l'un des articles. , dans une interview avec BBC News. Divers instruments terrestres et spatiaux, tels que des capteurs de pression atmosphérique, des sismographes, des hydrophones et une flotte de satellites qui surveillent la Terre sur tout le spectre de la lumière, ont servi de base à la recherche. Divers types d'ondes de pression atmosphérique qui se sont propagées sur de grandes distances ont été produites par l'explosion. Dans la gamme des fréquences audibles, des personnes situées à 10 000 km en Alaska ont déclaré avoir entendu des détonations. Le réseau mondial de détecteurs créé pour surveiller le respect du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires a capté des signaux infrasonores, avec des fréquences qui sont juste en dessous de ce que les oreilles humaines sont capables d'entendre. Selon les données du réseau, l'explosion du volcan Tonga a produit une onde de pression atmosphérique comparable à celle de la plus grande explosion nucléaire de tous les temps – la Czar Bomba, déclenchée par les Soviétiques en 1961 – mais d'une durée quatre fois plus longue. Les articles traitent des perturbations causées par les soi-disant ondes de Lamb, du nom du mathématicien du début du XXe siècle Horace Lamb. Ce sont des ondes énergétiques dans l'air qui se propagent à la vitesse du son, le long d'un chemin guidé à travers la surface de la planète. Ils sont également non dispersifs, ce qui signifie qu'ils conservent leur forme lorsqu'ils se déplacent et sont donc visibles pendant longtemps. Les panaches du volcan Tonga ont fait 4 fois le tour de la Terre Selon les scientifiques, les impulsions de l'onde Lamb produites par l'éruption des Tonga ont été vues faire au moins quatre fois le tour de la Terre. Au Royaume-Uni, à environ 16 500 km des Tonga, de telles impulsions ont commencé à arriver environ 14 heures après l'éruption, soulevant de nombreux nuages ​​​​sur le pays. « A l'époque, nous avions un ceilomètre laser (un appareil utilisé pour déterminer la hauteur des nuages) pointé à la base du nuage, et lorsque l'onde traversait le nuage, elle était perturbée », se souvient Giles Harrison, physicien de l'atmosphère à l'Université de Reading. , au Royaume-Uni, et co-auteur de l'un des articles. « Si vous avez toujours voulu la preuve que l'atmosphère est remarquablement interconnectée, c'est ici. Et ce qui se passe d'un côté de la planète peut se propager de l'autre côté à la vitesse du son. Là où les vagues de Lamb ont rejoint les vagues océaniques, elles ont pu générer des tsunamis – non seulement dans l'océan Pacifique, mais aussi dans l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Les scientifiques étudient toujours la génération de tsunamis à proximité qui ont frappé les côtes de l'archipel des Tonga. Certaines ont sans aucun doute été créées par des ondes de pression du volcan poussant la surface de l'eau, mais des enquêtes sont en cours pour déterminer si l'effondrement d'une partie du volcan a également contribué de manière significative.