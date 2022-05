Les États-Unis publient des rapports d’observations d’OVNI et annoncent des mesures de sécurité

Ce mardi (17), le Congrès américain a organisé une audition publique, avec transmission en ligne, pour mettre à jour les informations concernant le « Unidentified Aerial Phenomena Task Force » (UAPs), un programme dédié aux enquêtes sur ce que nous appelons aussi les objets volants non identifiés (OVNI ).

Conduite par le sous-comité de la Chambre sur le contre-terrorisme, le contre-espionnage et la contre-prolifération, l’audience faisait suite à un rapport préliminaire présenté l’année dernière au Congrès par le directeur de l’Office of National Intelligence.

Regardez l’intégralité de la réunion :

En outre, la loi sur l’autorisation de la défense nationale exigeait que l’armée crée un bureau permanent pour héberger les efforts d’enquête sur les ovnis, en soumettant un rapport annuel et des résumés d’activités au Congrès deux fois par an. Le bureau est connu sous le nom de Groupe d’identification et de gestion de la synchronisation des objets aériens (AOIMSG).

Un membre du Congrès déclare que les ovnis sont une « menace potentielle pour la sécurité nationale »

« Aujourd’hui, nous allons sortir cette organisation de l’ombre », a déclaré le président du sous-comité André Carson, qui est un législateur de l’État de l’Indiana pour le Parti démocrate, lors de l’ouverture de l’audience. « Appeler les PAN comme une menace potentielle pour la sécurité nationale », a-t-il déclaré, notant que les pilotes militaires qui avaient aperçu des OVNIS avaient longtemps été ridiculisés.