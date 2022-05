Front froid : une chute brutale des températures peut-elle être le signe d’un hiver rigoureux ?

Comme révélé par Apparence numérique, les basses températures arrivent une fois pour toutes cette semaine. La présence d’un cyclone extratropical sur la côte du Rio Grande do Sul devrait provoquer un phénomène rare pour cette période de l’année, provoquant un front froid historique.

Pour ce mardi (17), les chances de neiger dans le pays ont été révélées, en particulier dans la Serra Catarinense. Selon le Centre d’information sur les ressources environnementales et hydrométéorologiques de Santa Catarina (Epagri/Ciram), une vague de froid intense peut porter la température à -3°C dans l’état.

Les températures vont chuter cette semaine. À Santa Catarina, les chances de neiger sont grandes. Image : Carina Furlanetto –

Dans le Rio Grande do Sul, de fortes rafales de vent, de 80 à 100 km/h, sont attendues à l’aube mercredi (18).

Et ce n’est pas seulement la région sud du Brésil qui ressentira les effets du front froid. La capitale et l’intérieur de São Paulo sont à risque de gel, avec des températures minimales comprises entre 2°C et 5°C, selon les informations de Metsul Meteorologia.

Dans le Midwest, les températures peuvent atteindre 7°C entre mercredi et vendredi (20), dans des capitales comme Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) et Goiânia (GO). Dans le District fédéral, on prévoit un minimum de 5 ºC.

Avec le froid qui arrive et qui arrive fort, beaucoup peuvent se demander si c’est le signe que l’hiver 2022 va être extrêmement rigoureux, avec de puissantes masses d’air polaire et un froid constant.

Un front froid intense n’est pas toujours le signe d’un hiver rigoureux

Metsul Meteorologia a fait une enquête sur la façon dont les hivers étaient dans la région du Sud les années où les températures ont chuté de façon inhabituelle entre mars et mai.

Au cours des 60 dernières années, le froid inhabituel de l’époque s’est accompagné de 1964, 1976, 1990, 2000 et 2012. En remontant plus loin dans l’histoire, la température la plus basse en mars à Porto Alegre (RS) au cours de la première moitié du siècle dernier (1909 -1948) était de 9 ºC le 16 mars 1916. Cette année-là, l’hiver était très rigoureux dans la ville : juin avait une moyenne de 10,2 ºC avec un minimum absolu de 0,5 ºC, et juillet enregistrait une moyenne de 10 ºC avec un minimum de 0.8ºC .

En 1964, l’hiver a été généralement très froid, avec des températures bien inférieures à la moyenne dans une grande partie de l’Amérique du Sud. Malgré cela, ce n’était pas un hiver où la neige se distinguait dans le sud du pays. L’Institut national de météorologie a enregistré un seul événement, le 17 juin, dans le plateau sud de Santa Catarina.