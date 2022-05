Vie sur Mars? Les scientifiques sont sur le point de répondre à ce grand mystère

La possible découverte de l’existence de la vie sur Mars est très proche de se produire. Mardi (17), le vaisseau spatial Perseverance de la NASA a atteint un moment charnière de sa mission : le robot à six roues commencera à gravir un ancien delta dans le cratère où il a atterri. À cet endroit, il y a des roches susceptibles de contenir des signes de vie qui ont peut-être existé sur la planète rouge, ainsi que des preuves du changement climatique qui s’est produit au fil du temps. L’idée est d’envoyer le matériel sur Terre d’ici 2030, lorsqu’une analyse plus détaillée aura lieu ici.

« Le delta du Jezero Crater est la principale cible astrobiologique de Persévérance. Ce sont les roches qui, selon nous, ont le plus grand potentiel pour contenir des signes de vie ancienne, et elles peuvent également nous renseigner sur le climat de Mars et son évolution au fil du temps », a déclaré Katie Stack Morgan, scientifique adjointe du projet.

Comprendre le delta et son importance

Un delta est une structure qui se forme à partir du limon et du sable déversés par une rivière lorsqu’elle pénètre dans une plus grande masse d’eau. La décélération soudaine qui se produit dans le débit de la rivière permet à tout ce qui est transporté en suspension de tomber.

Le delta contient des roches à grain fin déposées en couches. Dans le cas de Jezero, le plus grand plan d’eau était très probablement un lac à l’échelle du cratère qui existait il y a des milliards d’années.

« Les rivières qui se jettent dans un delta apportent des nutriments, qui sont évidemment utiles à la vie ; et donc les sédiments à grains fins qui sont amenés et déposés à un rythme élevé dans un delta sont bons pour la conservation. De plus, s’il y avait de la vie à l’intérieur, elle aurait pu être emportée par le fleuve et concentrée dans un delta », explique le scientifique de la mission Sanjeev Gupta, de l’Imperial College de Londres, au Royaume-Uni.