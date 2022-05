La déforestation de l’Amazonie menace les espèces de poissons nouvellement découvertes

Les données officielles publiées en avril montrent que la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un nouveau record au cours des trois premiers mois de 2022 par rapport à l’année dernière. Selon le Projet annuel de cartographie de l’utilisation et de la couverture des terres au Brésil (MapBiomas), le gouvernement fédéral a répondu à moins de 3 % des alertes depuis 2019. Ce scénario a eu des conséquences critiques pour la faune et la flore locales.

Chercheur au Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian Institute aux États-Unis, le Brésilien Murilo Pastana et son équipe ont découvert et décrit deux nouvelles espèces de poissons d’Amazonie – l’une avec des nageoires rouge-orange et une autre si petite qu’elle est techniquement considérée comme une espèce de poisson dans miniature — dans un article paru lundi (16), dans Journal zoologique de la Linnean Society.

Murilo Pastana (au milieu) et Willian Ohara (à droite, portant un chapeau) récoltant des spécimens dans un ruisseau près de la municipalité d’Apuí, en Amazonas. Image : Murilo NL Pastana & Willian M. Ohara

Les deux espèces habitent des eaux situées à la limite sanglante de l’empiètement humain dans la forêt amazonienne, à environ 30 km au nord de la municipalité amazonienne d’Apuí. Selon Pastana et ses collègues, Willian Ohara, de l’Université fédérale de Rondônia, et Priscila Camelier, de l’Université fédérale de Bahia, la déforestation continue dans la région met ces poissons en danger imminent d’extinction.

« C’était excitant de trouver de nouvelles espèces », a déclaré Pastana. « Mais sur le terrain, nous avons vu la forêt en feu, des grumiers transportant d’énormes arbres et des parcelles déboisées transformées en pâturages pour le bétail. Cela nous a fait sentir très urgent de documenter ces espèces et de publier cet article dès que possible. »

Pastana dit qu’il est passionné par la préservation du patrimoine biologique du pays, et il espère que nommer et décrire ces espèces motivera le gouvernement fédéral à protéger et à conserver ces poissons nouvellement découverts et en voie de disparition.

L’aquariophilie menace fortement les deux nouvelles espèces de poissons

D’après le site Physiquele petit sous-groupe auquel appartiennent ces espèces de poissons jusqu’alors inconnues est également très recherché dans le commerce aquariophile.

Selon Pastana, le commerce exotique de poissons d’aquarium pourrait constituer une menace supplémentaire pour ces deux nouvelles espèces, même lorsque les scientifiques en sont encore au stade de leur identification formelle et de leur existence.

Les expéditions qui ont découvert ces nouvelles espèces d’eau douce ont eu lieu entre 2015 et 2016, dans le but de rechercher les trésors biologiques encore inconnus des nombreux cours d’eau du bassin du fleuve Madère, le bassin versant le plus riche au monde en termes de biodiversité piscicole, selon à l’estimation 2019.

« Nous sommes allés sur des sites d’échantillonnage qui n’avaient jamais été visités par des scientifiques », a déclaré Pastana. « Cette zone est vraiment importante car c’est l’une des frontières où la déforestation se déplace vers le nord – la frontière entre les nouvelles villes et la forêt indigène. »

La région d’Apuí, où ces études scientifiques ont eu lieu, se classe deuxième dans une liste récente des municipalités brésiliennes avec les taux de déforestation les plus élevés.

Ironiquement, les mêmes routes qui favorisent la perte accélérée d’habitat dans la région ont également facilité l’accès aux ruisseaux, lagunes et affluents auparavant inaccessibles pour Pastana et son équipe.

Au cours de l’expédition de deux ans, les chercheurs ont campé le long de la route AM-174 et ont collecté des poissons à l’aide de filets, de pièges et d’autres méthodes. Tous les spécimens ont été photographiés, catalogués et conservés pour une étude plus approfondie au Musée de zoologie de l’Université de São Paulo (USP).

L’une des espèces découvertes par la recherche est Poecilocharax callipterus. Image : Murilo NL Pastana & Willian M. Ohara

L’un de ces spécimens a des nageoires rouge-orange vif et une tache sombre près de la queue. Le poisson, qui s’appelait maintenant Poecilocharax callipterushabite les rives du courant dit des eaux noires, sur la rivière Juma, un affluent de l’Amazone.

Les mâles de l’espèce ont une coloration encore plus intense et des nageoires dorsales pouvant dépasser la moitié de la longueur de leur corps, ce qui donne une moyenne d’un peu plus de 2,5 cm.

baptisé de Poecilocharax rhizophilusla deuxième nouvelle espèce documentée lors de ces expéditions sur le terrain a été découverte parmi des enchevêtrements de racines d’arbres dépassant des berges de ruisseaux boueux, par opposition aux écoulements d’eaux noires relativement translucides.

Considéré comme un mini-poisson, ce spécimen appartient à l’espèce nouvellement découverte Poecilocharax rhizophilus. Image : Murilo NL Pastana & Willian M. Ohara

Les poissons de cette espèce sont jaune ambré, les mâles ayant des rayures sombres sur leurs nageoires dorsale et anale. La qualité la plus distinctive de cette espèce est peut-être qu’elle est si petite que les scientifiques la considèrent comme une miniature, une désignation donnée à tout poisson mesurant moins d’un pouce de longueur à l’âge adulte, selon Pastana. Il a ajouté que l’étude en laboratoire a révélé que chez ces poissons, les parties du squelette qui sont généralement osseuses sont constituées de cartilage.

Les recherches génétiques ont confirmé la relation évolutive de ces deux nouvelles espèces étroitement apparentées et de leurs parents, portant à cinq le nombre total d’espèces de leur petite famille (Crenuchinae). Il s’agit du premier ajout de nouvelles espèces au groupe en 57 ans.

« Ces poissons sont comme des œuvres d’art, et perdre l’une de ces espèces reviendrait à perdre des chefs-d’œuvre inestimables », a déclaré Pastana. Chacun d’eux regorge de détails irremplaçables qui peuvent avoir une certaine ressemblance avec d’autres créatures sur Terre, mais ensemble, ils sont totalement uniques.

S’ils disparaissent, cela entraînerait la destruction de tous ces détails, formés au cours de millions d’années d’évolution. « Vous manqueriez tout sur ces espèces », a déclaré le chercheur.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !