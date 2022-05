Nouvelle hépatite chez les enfants, ce qui est vrai de l’hypothèse de contact avec des chiens

Des données publiées au Royaume-Uni montrent que 70% des enfants atteints de cette forme sévère d’hépatite ont eu un contact avec un chien, mais à ce jour aucune relation causale n’a été vérifiée.

C’est une nouvelle de ces heures que d’un lien possible entre la nouvelle et encore mystérieuse hépatite aiguë chez les enfants et le contact avec des chiens. Bien que les données disponibles à ce jour semblent suggérer que la cause possible soit un adénovirus, au Royaume-Uni – où les premiers cas ont été enregistrés – elle fait l’objet d’investigations approfondies, sans exclure aucune autre hypothèse. Lors d’un récent briefing technique, notamment, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a fait état d’un nombre relativement élevé d' »expositions canines » chez les enfants touchés par cette forme grave d’hépatite. Cependant, avant que cela ne conduise à un alarmisme inutile, il est utile de comprendre ce qui a été réellement observé au Royaume-Uni.

Hépatite aiguë chez les enfants et le « lien » avec les chiens

Dans l’article, l’UKHSA a constaté que 70% des jeunes patients (64 sur 92 pour lesquels des données étaient disponibles) appartenaient à des familles possédant des chiens ou avaient été « exposés à d’autres chiens ». Ces données, issues des questionnaires remplis par les parents des enfants touchés par l’hépatite, ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer un lien de causalité, comme l’explique Mick Bailey, professeur d’immunologie comparée à l’université de Bristol. « Pour suggérer un lien – dit l’expert un La conversation – il est important de montrer non seulement que l’exposition aux chiens chez les patients est élevée, mais qu’elle est plus élevée que chez les enfants non atteints. Jusqu’à ce qu’un lien soit vérifié dans ce qu’on appelle une étude cas-témoin, tout lien n’est rien de plus qu’une hypothèse« .

Cette hypothèse, entre autres, est « extrêmement faible, probablement beaucoup plus que la plupart des autres hypothèses alternatives qui ont été proposées », a ajouté Bailey, soulignant comment, avec 33% des familles au Royaume-Uni possédant des chiens, en ayant 70% des enfants atteints d’hépatite sont entrés en contact avec un chien »ça peut être tout à fait normal » considérant également que « de nombreux autres enfants issus de familles non propriétaires de chiens seront exposés à des chiens lorsqu’ils visitent ou jouent avec leurs amis« .

Un deuxième problème, souligne l’expert, tient au fait que lorsque de grandes quantités de données sont collectées rétrospectivement, il y a un risque que certaines d’entre elles puissent apparaître comme liées à des cas. Ce type de connexion est appelé corrélation parasite, et plusieurs exemples de ce type d’association sont présentés sur un site dédié. Par exemple, le taux de divorce dans le Maine entre 2000 et 2009 semble fortement lié à la consommation de margarine par habitant (graphique ci-dessous).

Une fausse corrélation. (Carreleur Vigen)

« Le point important concernant les liens identifiés par les back data est qu’il s’agit d’hypothèses – explique Bailey -. Ils doivent toujours être vérifiés en collectant des données supplémentaires sur les nouveaux cas. Si le lien est réel, il continuera à apparaître dans les nouvelles données. Si c’est faux, ce ne sera pas« .

Une autre des associations sur le site Web de fausses corrélations montre un autre problème important. Entre 2000 et 2009, la consommation de fromage par habitant aux États-Unis semble être liée aux décès dus à l’emmêlement des draps. « Il n’est en fait pas difficile de penser que cela peut arriver à cause de cauchemars causés par le fromage – les blagues d’experts -. Le fait que nous puissions penser à un mécanisme derrière le lien nous donne plus de confiance que cela peut être vrai, même si le mécanisme est plutôt farfelu.« .

Les causes possibles de l’hépatite aiguë chez les enfants

Comme indiqué, les principales hypothèses sur les causes de cette forme d’hépatite pédiatrique sont celles impliquant un virus en particulier, un adénovirus, qui a été détecté chez 72% des patients testés (à titre de comparaison, le Sars-Cov-2 n’a été détecté que chez 18 % des cas). « Lorsque le type a pu être identifié, l’agent pathogène s’est avéré être l’adénovirus 41 (Ad41), une forme virale qui infecte les humains et provoque normalement la diarrhée chez les enfants. – indique Baily -. Bien que les chiens aient leurs propres adénovirus qui causent des maladies respiratoires ou des hépatites, ces virus ne sont pas connus pour infecter les humains et Ad41 n’a aucune association connue avec les chiens.« .

D’autre part, les cas qui se produisent ne suggèrent pas que l’infection se propage parmi les enfants. « Les cas sont trop peu nombreux et trop répandus pour supposer que l’infection se propage parmi les enfants. Et de même, la répartition des cas ne suggère pas non plus qu’il s’agit d’un nouveau virus transmis des chiens aux enfants. Des cas sont apparus dans d’autres pays beaucoup plus rapidement qu’un virus canin ne se propagerait parmi les chiens« .

Autres causes possibles d’hépatite aiguë pédiatrique

Certains experts ont suggéré que la gravité de cette forme d’hépatite pourrait être due à une cause immunitaire, indirectement liée à la pandémie de Covid. « La distanciation sociale pendant la pandémie a réduit la transmission de diverses maladies, et le manque d’exposition à celles-ci peut avoir laissé certains enfants non préparés à des infections qui ne causeraient normalement pas de problèmes. – Baily croit -. De même, le manque d’exposition à la saleté provenant du lavage des mains, de la stérilisation des surfaces et d’autres mesures d’hygiène peut avoir prédisposé les enfants à des réponses immunitaires hyper-réactives (comme cela a été suggéré pour les maladies allergiques) et à l’hépatite , qui peut être causée par la réponse du système immunitaire plutôt que par un virus. Enfin, et sans surprise, il a été suggéré que les précédentes infections à Covid pourraient avoir prédisposé les enfants à l’hépatite« .

« À l’heure actuelle, toutes ces hypothèses ne sont que des hypothèses et les données disponibles sont insuffisantes pour prioriser l’une d’entre elles ou pour suggérer des mesures de contrôle. – conclut l’expert -. Heureusement, l’incidence est encore extrêmement faible, et jusqu’à ce que de meilleures données soient disponibles, les parents devraient probablement se concentrer davantage sur la surveillance des symptômes chez leurs enfants plutôt que sur la réduction de leur exposition aux chiens.« .