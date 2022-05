Combien de fois pouvez-vous être réinfecté par Omicron

Contrairement aux variantes précédentes, Omicron et ses différentes sous-variantes sont beaucoup plus contagieuses, nous rendant plus vulnérables aux infections. Selon les experts, nous risquons de nous infecter à plusieurs reprises, parfois en quelques mois.

Avec l’émergence de nouvelles variantes du coronavirus SARS-Cov-2, l’une des questions clés est de savoir dans quelle mesure ces formes virales sont capables de réinfecter ceux qui ont eu une infection antérieure. Quantifier la fréquence de ce phénomène est difficile, en partie parce que de nombreuses infections ne sont pas signalées, mais dans des pays comme l’Afrique du Sud, où il y a eu quatre vagues de Covid, les deuxième, troisième et quatrième causées par le Beta, Delta et Omicron, les chercheurs ont rassemblé suffisamment de données pour affirmer que la propagation d’Omicron et de ses différentes variantes est associée à un risque accru de réinfection. Cette augmentation a également été détectée en Europe, en particulier au Royaume-Uni, ainsi qu’aux États-Unis et au Qatar, toujours en conjonction avec l’émergence d’Omicron, dont le principal avantage – expliquent les chercheurs – est sa capacité à échapper partiellement à l’immunité acquise par une infection antérieure. Mais quel est le risque de réinfection ? Ou plutôt, à quelle fréquence pouvez-vous être infecté par Omicron ?

Quel est le risque de réinfection avec Omicron

Comme indiqué, la propagation d’Omicron a fourni des preuves épidémiologiques claires d’un risque nettement accru de réinfection par rapport aux variantes précédentes. En Afrique du Sud, notamment, les chercheurs ont estimé que « la moyenne mobile sur 7 jours d’une deuxième infection a culminé à environ 160 cas pour 100 000 habitants lors de la deuxième vague pandémique (Beta, ndlr) et 350 lors de la troisième vague (Delta) ». . À titre de comparaison, lors de la quatrième vague (Omicron), « la moyenne mobile sur 7 jours d’une deuxième infection a atteint près de 2 700 cas et celle de toutes les réinfections suspectes (y compris les deuxième, troisième et quatrième infections) environ 2 750 ».

En d’autres termes, par rapport aux réinfections qui se sont produites avec les variantes précédentes, y compris Delta, le taux de réinfections a considérablement augmenté avec l’émergence de la variante Omicron, entraînant des taux significativement plus élevés, a déclaré le Dr Juliet Pulliman, épidémiologiste à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud et premier auteur de l’étude publiée dans Science sur le risque de réinfection. « Si nous gérons la situation comme nous la gérons actuellement, la plupart des gens en seront infectés au moins deux fois par an. – a commenté al New York Times Kristian Andersen, virologue au Scripps Research Institute de San Diego qui n’a pas participé à l’étude. Je serais très surpris si ce n’est pas comme ça que ça se passe« .

Selon les experts, il est possible que des personnes contractent également une troisième ou une quatrième infection, même au cours de cette année. Et certaines de ces personnes risquent de présenter des symptômes qui peuvent persister pendant des mois, développant la maladie post-virale connue sous le nom de Long Covid. « Le virus continuera d’évoluer – a expliqué le Dr Pulliam -. Et il est probable que de nombreuses personnes connaîtront de très nombreuses réinfections au cours de leur vie.« .