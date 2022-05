Front froid historique : des aurores glaciales, de la neige et des vents de 100 km/h arrivent cette semaine

Vous pouvez maintenant préparer vos vêtements d’hiver et dépoussiérer les couvertures, les basses températures arrivent une fois pour toutes cette semaine. La présence d’un cyclone extratropical sur la côte du Rio Grande do Sul devrait provoquer un phénomène rare pour cette période de l’année, provoquant un front froid historique.

Au début de la semaine, lundi (16), plusieurs villes de Santa Catarina se sont réveillées avec des températures très basses, entre 1,4 ºC, à Fraiburgo, et 4,2 ºC, à Bom Jardim da Serra. Mardi (17), il y a des risques de neige au Brésil, en particulier dans la Serra Catarinense. A tel point qu’une vague de froid intense devrait faire descendre la température à -3°C à Santa Catarina, selon le Centre d’information sur les ressources environnementales et l’hydrométéorologie de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

Et ça ne s’arrête pas là, la Défense civile a averti que la sensation de froid peut s’aggraver avec la formation de coups de vent, des rafales allant jusqu’à 65 kilomètres par heure sont attendues à Santa Catarina et jusqu’à 100 kilomètres par heure à Rio Grande faire Sul.

La semaine sera également marquée par de fortes rafales, de 80 à 100 kilomètres à l’heure, sur le Rio Grande do Sul. Par conséquent, les météorologues mettent en garde contre la possibilité de dommages au système de transport d’électricité aux points les plus touchés. Dans des endroits comme Porto Alegre, les coups de vent les plus intenses devraient se produire dans les premières heures de ce mercredi. Sur pratiquement toute la côte du sud et du sud-est du Brésil, la mer peut être agitée.

Basses températures

Dans la capitale de São Paulo, ce ne sera pas très différent, les prévisions annoncent des matinées glaciales avec un minimum de 7°C entre le mercredi 18 et le samedi 21, et ce sera peut-être même la température la plus basse de l’année. Même les quartiers de la région sud de la capitale, plus proches de la Serra do Mar, peuvent encore atteindre des températures de 5°C. La ville risque de geler et il en va de même à l’intérieur de l’État, avec des températures minimales comprises entre 2 °C et 5 °C, selon les informations de Metsul Meteorologia.

D’autres régions comme le Midwest connaîtront des températures basses, jusqu’à 7 °C entre mercredi et vendredi, dans des capitales comme Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) et Goiânia (GO). Alors que dans le District fédéral, la prévision est pour des minimums de 5 ºC. s