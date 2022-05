Les scientifiques disent que l’univers est plein de murs invisibles

Les chercheurs suggèrent que les petites galaxies pourraient se mouler en « murs invisibles » dans l’univers créé par une nouvelle classe de particules appelée « symétrie » – une proposition fascinante qui pourrait réécrire les lois de l’astrophysique.

Une nouvelle théorie propose que les petites galaxies pourraient se mouler en « murs invisibles » dans l’univers. Image : M. Aurelius –

Selon la théorie standard, connue sous le nom de modèle lambda de la matière noire froide (Lambda-CDM), l’univers est composé de trois éléments clés : la constante cosmologique, qui est un coefficient ajouté par Albert Einstein pour expliquer ses équations de la relativité générale , la matière noire froide, qui sont théoriquement des particules lentes qui n’émettent aucun rayonnement, et la matière conventionnelle avec laquelle nous interagissons tous les jours.

Cette théorie suggère que les galaxies plus petites doivent être capturées par l’attraction gravitationnelle des galaxies hôtes plus grandes et forcées sur des orbites chaotiques, ce qui n’a pas été prouvé dans les observations réelles.

Maintenant, deux chercheurs de l’Université de Nottingham en Angleterre ont peut-être trouvé une explication, comme détaillé dans une nouvelle étude publiée dans le service de prépresse arxiv, qui n’a pas encore été examinée par des pairs.

Ils suggèrent qu’une « cinquième force » pourrait organiser les galaxies en forme de disque, tout en considérant l’existence de la matière noire, la substance mystérieuse qui semble constituer la grande majorité de la masse de l’univers.

Selon sa théorie, des particules spéculatives connues sous le nom de « symétries », que les scientifiques ont utilisées pour expliquer d’éventuelles lacunes dans notre connaissance du cosmos, pourraient générer cette « force » pour former des « murs de domaine » – ou des frontières dans l’espace.

« Nous savons que nous avons besoin de nouvelles particules parce que nous avons de la matière noire et de l’énergie noire et nous pensons donc que nous devrons ajouter de nouvelles particules à notre modèle standard pour expliquer ces choses », a déclaré Aneesh Naik, auteur principal de la recherche, dans un entretien avec le site anglo-américain. vice.

Ces particules pourraient exister en groupes d’états polaires différents, formant des murs invisibles entre eux, selon les chercheurs. Ces murs, à leur tour, pourraient inciter des galaxies plus petites à former des disques autour de galaxies hôtes beaucoup plus grandes.

