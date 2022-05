Une expérience permet à l’ordinateur de fonctionner pendant un an grâce à l’énergie des algues

Un système avec un potentiel fiable et renouvelable pour alimenter de petits appareils. Ainsi, une expérience a été décrite qui a réussi à maintenir un ordinateur allumé en continu pendant un an, alimenté par des algues qui génèrent de l’énergie par la photosynthèse. Conçu par des scientifiques de l’Université de Cambridge en Angleterre, le système a la taille d’une pile AA et contient une espèce non toxique d’algue bleu-vert appelée synechocystis. L’algue « récolte naturellement l’énergie du soleil grâce à la photosynthèse », a déclaré l’université.

entièrement recyclable

Les scientifiques ont rapporté que le système était composé de « matériaux courants, peu coûteux et largement recyclables ».

« Cela signifie qu’il peut être facilement reproduit des centaines de milliers de fois pour alimenter un grand nombre de petits appareils dans le cadre de l’Internet des objets », ont déclaré les scientifiques.