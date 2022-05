Une étude indique que les chats connaissent les noms les uns des autres et les personnes avec lesquelles ils vivent

Encore plus surprenant est le fait qu’ils peuvent reconnaître leurs propres noms (une compétence que nous associons principalement aux chiens). Désormais, de nouvelles approches montrent que cette capacité féline va bien au-delà de ce que l’on peut imaginer.

Une nouvelle étude, menée par des chercheurs japonais et publiée dans la revue Rapports scientifiquessouligne qu’en plus de connaître leur propre nom, les chats semblent également mémoriser et reconnaître les noms d’autres chats avec lesquels ils sont familiers et aussi des personnes avec lesquelles ils vivent.

Pour certaines personnes, cela peut sembler un peu bizarre, mais si les chiens peuvent être entraînés à se souvenir des noms de centaines de choses différentes, peut-être que cette capacité ne devrait pas être si surprenante chez les félins.

« Ce que nous avons trouvé est surprenant », a déclaré le chercheur en sciences animales Saho Takagi, de l’Université d’Azabu au Japon, dans une interview avec le site Web Asahi Shimbun. « Je veux que les gens sachent la vérité. Les chats ne semblent pas seulement entendre les conversations des gens, ils sont en fait attentifs.

Takagi et son équipe ont examiné des chats qui vivaient dans des maisons avec d’autres félins et ceux qui vivaient dans des « cafés pour chats », des endroits au Japon et dans d’autres pays asiatiques qui fonctionnent comme des refuges pour ces animaux, où les visiteurs peuvent interagir avec eux.

Les chats qui vivent dans des établissements appelés « cafés à chats », fréquents dans les pays asiatiques, ont plus de mal à associer des noms. Image : Phatthanun.R –

Lors des tests, les chercheurs ont montré aux animaux une image sur l’écran de l’ordinateur d’un chat familier de la même maison/café (appelé « chat modèle »). Pendant que l’image était affichée, un enregistrement de la voix du propriétaire disait à haute voix le nom du chat modèle (appelé « condition congruente ») ou disait un nom différent (« condition incongruente »).

Les chats de refuge ont plus de mal à faire correspondre les noms

L’équipe a découvert que les animaux domestiques passaient plus de temps à regarder un écran d’ordinateur pendant la condition incongrue, peut-être parce qu’ils étaient méfiants ou intrigués par le décalage entre l’image et le nom du chat modèle.

Cependant, le même comportement n’a pas été détecté chez les animaux du refuge, peut-être parce qu’ils vivaient dans des habitations avec de nombreux autres chats (pas seulement quelques-uns), et par conséquent étaient moins familiers avec le chat modèle choisi et son nom.

« Seuls les chats domestiques anticipaient un visage de chat spécifique en entendant le nom du chat, suggérant qu’ils correspondaient au nom du chat stimulant et à l’individu spécifique », écrivent les chercheurs dans leur article. « En entendant le nom d’un chat, les sujets s’attendaient au visage correspondant. »

selon Alerte scientifiquel’équipe pense que ces créatures apprennent probablement ce type d’association de noms en observant les interactions avec des tiers à la maison, et il est possible que des animaux vivant dans des cafés pour chats – entourés potentiellement de dizaines de chatons, plus le flux d’humains inconnus entrant dans l’établissement – n’ont pas les mêmes possibilités d’apprendre socialement le nom de l’autre.

Dans une autre expérience, les chercheurs ont effectué un test similaire, mais ont utilisé des humains comme stimulus au lieu du chat modèle. Les chats ont été exposés à l’image d’une personne avec laquelle ils vivaient (dans une maison avec plusieurs résidents), et en même temps, le nom de la personne a été prononcé (ou un autre nom a été prononcé dans l’état incongru).

Encore une fois, les chats semblaient s’occuper de l’écran de l’ordinateur un peu plus longtemps lorsqu’il y avait un décalage entre l’image et le nom, mais cet effet avait tendance à être plus important dans les maisons qui avaient plus de personnes qui y vivaient et dans les maisons où le chat avait vécu avec. la famille plus longtemps.

« Notre interprétation est que les chats vivant avec plus de personnes ont plus d’occasions d’entendre des noms utilisés que les chats vivant avec moins de personnes, et que vivre avec une famille plus longtemps augmente cette expérience », ont déclaré les chercheurs. « En d’autres termes, la fréquence et le nombre d’expositions aux stimuli peuvent rendre l’association de noms plus probable. »

Il convient de noter que, bien que les chercheurs affirment que leur recherche présente « la première preuve que les chats domestiques relient les expressions humaines et leurs références sociales à travers des expériences quotidiennes », il s’agit encore d’une très petite étude, impliquant un échantillon de seulement quelques dizaines de chats. les chats, de sorte que leurs résultats doivent être confirmés dans de futures enquêtes.

Bien que les animaux de l’étude aient semblé associer des noms et des visages (à la fois à des personnes familières et à d’autres chats), il n’est toujours pas possible de comprendre de manière définitive comment ils développent cette association dans leur environnement. Une partie de cela s’explique simplement par les difficultés d’étude des chats, pointées du doigt par les scientifiques. « Un chat n’a terminé que le premier test avant de s’échapper de la pièce et hors de portée. »

