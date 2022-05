La sucette intelligente est conçue pour surveiller la santé des bébés dans les hôpitaux

Un article paru ce lundi (16) dans la revue scientifique Biocapteurs et bioélectronique décrit une étude menée par des chercheurs américains et sud-coréens qui propose une tétine bioélectronique intelligente.

Bien plus qu’une ressource pour calmer les bébés, l’accessoire pourrait remplacer les prélèvements sanguins invasifs, normalement effectués deux fois par jour, pour surveiller les électrolytes des bébés dans les unités de soins intensifs néonatals (USI).

La sucette intelligente pourrait remplacer les tests invasifs effectués sur les bébés admis aux soins intensifs. Image : Yobro10 – Istockphoto

Selon les créateurs du projet, la sucette bioélectronique intelligente peut également fournir une surveillance plus continue des niveaux d’ions sodium et potassium, des électrolytes qui servent d’alerte aux soignants en cas de déshydratation, une grande menace pour les bébés, en particulier ceux nés prématurément et /ou avec des problèmes de santé.

La sucette intelligente a été testée sur des bébés sélectionnés dans un hôpital, et les résultats étaient comparables aux données obtenues à partir de leurs tests sanguins normaux.

« Nous savons que les bébés prématurés ont plus de chances de survivre s’ils reçoivent des soins de haute qualité au cours du premier mois suivant leur naissance », a déclaré Jong-Hoon Kim, professeur agrégé à la School of Engineering and Computer Science de la Washington State University (WSU). et co-auteur de l’étude. « En règle générale, en milieu hospitalier, ils prélèvent du sang du bébé deux fois par jour, ils n’obtiennent donc que deux points de données. Cet appareil est un moyen non invasif de surveiller en temps réel la concentration d’électrolytes des bébés. »