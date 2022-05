Augmentation spectaculaire des décès liés à l’abus d’alcool pendant la pandémie : les 25-44 ans sont les plus touchés

Les taux de mortalité liés à l’abus d’alcool ont considérablement augmenté pendant la pandémie. Les pires données trouvées dans le groupe d’âge 25 – 44 ans.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Pendant la pandémie de COVID-19, qui a éclaté au début de 2020 et est toujours en cours, il y a eu une augmentation significative des décès dus à l’abus d’alcool. Précisément en 2020, l’augmentation s’est avérée supérieure de 25 % au chiffre prévu, alors qu’en 2021, elle était de 22 %. Hommes et femmes étaient également touchés. Bien que le taux de mortalité le plus élevé dû à l’abus d’alcool se situe entre 45 et 64 ans, le groupe d’âge qui avait le pire chiffre était celui des jeunes adultes entre 25 et 44 ans, avec une augmentation de la mortalité de 40,47% en 2020 et 33,95% en 2021. L’abus d’alcool est un problème majeur de santé publique qui s’est aggravé depuis que le coronavirus SARS-CoV-2 a commencé à se propager.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles (États-Unis) a déterminé que depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, il y a eu une augmentation significative de la mortalité due à l’abus d’alcool en collaboration avec des collègues du Département des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire de Xi’an Jiaotong (Chine) et de la division de gastroentérologie et d’hépatologie de l’université Johns Hopkins de Baltimore. Les scientifiques, dirigés par le professeur Yee Hui Yeo, médecin à la Division de médecine interne générale du centre-ville de Los Angeles, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les bases de données de mortalité des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et mis en place des modèles prédictifs spécifiques pour déterminer les taux de mortalité.

L’idée de mener cette enquête est née dans les premiers mois de la pandémie, lorsque le professeur Yeo et ses collègues ont constaté une augmentation anormale des hospitalisations pour maladie du foie déclenchée par l’abus d’alcool. Il est clair que les confinements, les privations de libertés individuelles et autres mesures anti-Covid, en plus de la circulation du virus lui-même, ont eu un impact significatif sur la santé mentale des personnes, notamment celles qui sont les plus fragiles et qui luttaient déjà dépendances. Outre le boom des décès dus à l’abus d’alcool, il y a également eu une augmentation significative des victimes de la drogue.

Les chercheurs ont utilisé les informations contenues dans la base de données Wide-Ranging Online Data for Epidemiologic Research (CDC WONDER) du CDC et ont développé le modèle mathématique pour déterminer les victimes de l’abus d’alcool pendant la période de deux ans de la pandémie. Sur la base des calculs, il est ressorti qu’entre 2020 et 2021, il y a eu plus de 343,00 décès dus à l’alcool, en particulier près de 57 000 pour le groupe d’âge 25 – 44 ans ; plus de 192 000 pour les 45 à 64 ans ; et plus de 94 000 pour les plus de 65 ans. Les hommes ont été les principales victimes, près de 267 000, soit 77,7 % du total. En comparant ces chiffres avec ceux attendus, il a été déterminé qu’il y avait une augmentation des victimes d’abus d’alcool de 24,79% en 2020 et de 21,95% en 2021.

Comme indiqué, bien qu’en termes numériques absolus la tranche d’âge 45-64 ans ait été la plus touchée, la plus forte augmentation de la mortalité a été enregistrée entre 25 et 44 ans, avec + 40,47 % en 2020 et + 33,95 % en 2021. On sait que l’anti- Les mesures Covid ont eu des effets dramatiques notamment chez les plus jeunes et cette augmentation des décès dus à l’abus d’alcool en est une conséquence directe. Selon les auteurs de l’étude, le chiffre pourrait être encore pire : « Nous savons aussi que les troubles liés à la consommation d’alcool sont souvent sous-estimés, de sorte que les taux réels de mortalité liés à l’alcool pourraient être encore plus élevés que ceux rapportés », a déclaré le professeur Yeo dans un communiqué. Les scientifiques soulignent que les personnes au statut socio-économique inférieur ont été touchées dans la plupart des cas. Les détails de la recherche « Evaluation of Trends in Alcohol Use Disorder – Related Mortality in the US Before and Pendant the COVID-19 Pandemic » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité JAMA.