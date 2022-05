L’image historique du trou noir central de la Voie lactée n’est que le début

La semaine dernière, un exploit scientifique historique a été rendu public : la capture de la première image réelle du trou noir supermassif Sagittarius A*, qui se trouve au cœur de la Voie lactée.

Révélation de la première image réelle prise du trou noir Sagittarius A*. Image : Observatoire européen austral (ESO)

Maintenant, le télescope Event Horizon (EHT) est prêt à franchir ses prochaines étapes dans l’observation des trous noirs, en réalisant des vidéos qui pourraient montrer des gaz circulant violemment dans ces mystérieuses régions de l’espace-temps.

Les trous noirs tournent constamment alors que des orbites de gaz circulent autour d’eux, à ce qu’on appelle l’horizon des événements. Cependant, des images animées capables de montrer toutes ces turbulences n’ont jamais été enregistrées.

Les films produits par des images répétées de trous noirs au fil des mois et des années sont un rêve devenu réalité pour la communauté scientifique astronomique. Les chercheurs espèrent que de tels films montreront l’évolution des disques d’accrétion lorsque le gaz circule autour d’eux et comment les champs magnétiques à l’intérieur du disque s’enchevêtrent et se détendent lorsqu’ils sont entraînés par les trous noirs.

Selon Katie Bouman, informaticienne au California Institute of Technology (Caltech), il y a déjà eu des tentatives pour faire un film. « Nous avons essayé cela avec des données de 2017. Nous avons développé des algorithmes qui nous ont permis de faire des films et de les appliquer aux données », a-t-il ajouté. « Nous avons vu que même s’il y avait quelque chose d’intéressant là-bas, les données dont nous disposons actuellement ne sont pas suffisantes pour rendre quelque chose de vraiment confiant. »

Les scientifiques ont donc besoin de plus de données avant qu’une vidéo ne soit viable. Cependant, la capture de ces données prend beaucoup de temps, et les télescopes qui composent le projet EHT ont d’autres programmes d’observation à compléter.

L’observation agile pourrait permettre la capture d’images en mouvement de trous noirs

D’après le site espace.compour relever le défi, les ingénieurs de l’équipe mettent en œuvre des améliorations techniques afin que d’ici 2024 les astronomes de l’EHT puissent modifier leurs observations sur et Désactivé. Cette capacité permettra aux scientifiques d’utiliser le temps libre aux télescopes pendant une période prolongée, plutôt qu’une campagne d’observation qui dure une semaine ou deux.

Vincent Fish, astrophysicien au Haystack Observatory du Massachusetts Institute of Technology, décrit l’approche comme une observation agile. « Vous faites vos observations, puis [os telescópios] peuvent revenir en arrière et faire leurs autres sciences pour le reste du temps », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de la US National Science Foundation (NSF) jeudi dernier.

Bien que ces observations agiles ne commenceront qu’en 2024, les scientifiques de l’EHT auront besoin de temps pour traiter les données dans un film en utilisant les techniques d’imagerie décrites par Bouman.

Et la première « star de cinéma » parmi les trous noirs sera Messier 87 (ou M87*), qui fait 7 milliards de fois la masse du Soleil et se trouve à 54 millions d’années-lumière de la Terre, au cœur de l’amas de galaxies de la Vierge. .

Comparaisons entre les images des trous noirs Sagittaire A* et M87*. crédit : space.com

Malgré sa grande distance, ce trou noir apparaît dans le ciel à une taille similaire à Sagittarius A*, du fait qu’il est beaucoup plus grand. L’anneau de gaz représenté autour du Sagittaire A* pourrait tenir dans l’orbite de Mercure, dont le rayon est d’environ 58 millions de kilomètres, tandis que le trou noir M87* pourrait facilement s’étendre sur les orbites de toutes les planètes du système solaire. .

Parce que le Sagittaire A* est beaucoup plus petit, les changements se produisent beaucoup plus rapidement lorsque le gaz tourbillonne autour du trou noir – trop rapidement pour qu’une observation sporadique par l’EHT puisse les suivre.

Dans le cas du M87 *, il est si grand que les changements dans son anneau de gaz mettent des semaines ou des mois à se manifester, ce qui permet de capturer des films à un rythme plus considérable.

L’observation agile a d’autres avantages. Parfois, les trous noirs subissent une explosion en déchirant un astéroïde ou un nuage de gaz qui s’est approché trop près.

L’observation de telles explosions nécessite un suivi rapide, ce que l’EHT n’a pas pu faire jusqu’à présent, compte tenu de la logistique d’organisation du planning des télescopes et de mise en place des équipements nécessaires. Avec une observation agile, l’EHT sera capable de suivre le mouvement d’un interrupteur si les astronomes repèrent une explosion sur M87* ou même Sagittarius A*.

EHT vise à créer des images polarisées du Sagittaire A*

Bien que nous n’ayons pas de film Sagittaire A * de si tôt, il y a beaucoup plus à surveiller en attendant. L’EHT a déjà mesuré le niveau de polarisation à la lumière du disque de gaz M87*, qui renseigne les astronomes sur la force et la direction des champs magnétiques enveloppés dans le disque, émanant peut-être du trou noir lui-même. Et cela doit également être fait dans le trou noir de notre galaxie.

« Notre prochaine étape consistera à créer des images polarisées du Sagittaire A*, afin que nous puissions voir les champs magnétiques près du trou noir et voir comment ils sont entraînés. [ao redor] par le trou noir lui-même », a déclaré Michael Johnson, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, lors de la vidéoconférence de la NSF.

L’EHT fonctionne grâce à l’interférométrie à très longue base, une technique qui associe des télescopes. La distance entre les télescopes, que les scientifiques appellent la « ligne de base », équivaut à l’ouverture d’un télescope normal.

Alors que sept observatoires ont collaboré pour imager le trou noir de M87*, avec l’ajout du télescope du pôle Sud, huit observatoires ont été impliqués dans la capture de l’image du Sagittaire A*.