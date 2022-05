Rencontrez Victor Hespanha, le Brésilien qui part dans l’espace avec Blue Origin

Jusqu’à présent, le seul Brésilien à avoir voyagé au-delà de la Terre était l’ancien astronaute et ancien ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Marcos Pontes, que Victor a révélé vouloir rencontrer en personne. « J’ai hâte de te rencontrer. Je voudrais demander ce qu’il a pris. Je pense que cette rencontre va être fantastique, quelque chose de vraiment épique, et j’ai hâte que cela se produise.

Si cela arrive vraiment, ce sera pour après le retour du jeune homme de ce qui promet d’être le voyage le plus spécial de sa vie. En effet, Victor et sa femme Marcella Diniz Hespanha sont partis aux États-Unis dimanche soir (15).

Victor Hespanha et son épouse Marcella Diniz Hespanha sont partis pour les États-Unis dimanche soir (15). Image : Reproduction Instagram

Et qu’a pris le Brésilien dans sa valise pour voler avec lui dans l’espace ? Dans l’interview accordée vendredi (13) à Apparence numérique, il a dit qu’il ne savait toujours pas ce qu’il prendrait, mais que ce serait certainement quelque chose lié à ses origines. « Je pense à prendre des photos de ma famille, c’est la base de tout ça. Pour le reste, je ne sais pas, je réfléchis encore à des choses curieuses qui pourraient remonter à mes racines. Je suis de Minas Gerais, je suis né et j’ai grandi à Belo Horizonte, et aussi ce qui peut représenter le Brésil ».

Comme indiqué dans notre guide complet sur le tourisme spatial, il existe des conditions préalables pour une visite spatiale qui varient d’une entreprise à l’autre. Pour voyager avec Blue Origin, par exemple, l’âge minimum est de 18 ans. La personne concernée doit mesurer plus de 1,50 m et moins de 1,92 m. Il existe également des limites de poids minimum et maximum : de 50 kg à 101 kg.

En plus de ces exigences, il en existe un certain nombre d’autres, dont les quatre suivantes méritent d’être mentionnées :

Capacité à gravir la tour de lancement New Shepard (l’équivalent de sept volées d’escaliers) en 90 secondes et à marcher sur des surfaces légèrement inégales ;

Boucler et détacher la ceinture de sécurité dans un délai maximum de 15 secondes ;

Être capable de supporter une force jusqu’à trois fois l’accélération de la gravité (3 Gs), pendant environ deux minutes (c’est une des sensations au décollage – pendant le vol, cette force peut atteindre près de 6 fois pendant quelques secondes) ;

Écouter et comprendre les instructions en anglais des membres d’équipage ou des communicateurs radio, dans un environnement où le volume sonore peut atteindre 100 dB.

Quant aux formations, elles durent environ 14 heures, et peuvent prendre un à deux jours. En eux, les membres d’équipage potentiels effectuent des répétitions de mission, reçoivent des instructions de sécurité, effectuent des activités similaires, en plus des procédures opérationnelles générales. Dans ces préparatifs de vol, ils reçoivent également des conseils sur la microgravité.

« Le programme est conçu pour que le minimum soit exigé de l’équipage », a expliqué Victor. « Contrairement aux astronautes, qui doivent suivre un entraînement dense et savoir comment opérer les fonctions des engins spatiaux, dans ce programme, l’équipage ne profite que du voyage, avec le moins de contact possible avec un problème plus technique ».

Victor Hespanha sera-t-il considéré comme un astronaute ?

Selon les lignes directrices déterminées par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, pour être considéré comme un astronaute, un voyageur de l’espace doit voler à plus de 80 km au-dessus de la surface de la Terre pour se qualifier. Selon ce critère, les membres d’équipage de Blue Origin conviennent, puisque les vols de la compagnie dépassent cette marque, passant même la barrière d’altitude de 100 km, appelée la ligne Kármán, convenue comme la « frontière finale », c’est-à-dire le début de l’espace extra-atmosphérique.

Cependant, le voyageur doit avoir suivi une formation certifiée par le département et « démontrer pendant le vol des actions importantes pour la sécurité publique ou contribuant à la sécurité de l’espace humain ». De plus, la personne doit être affectée à l’équipage pour effectuer certaines tâches pendant le vol, et pas seulement être un passager ordinaire.

Comme le New Shepard est un véhicule entièrement autonome, personne n’est responsable du pilotage de l’engin spatial, et personne n’effectue réellement les tâches essentielles à la « sécurité spatiale » de l’équipage.

Par conséquent, Victor Hespanha ne sera pas considéré comme un astronaute – et il en est non seulement conscient, mais il est également d’accord avec les critères établis et loue ceux qui détiennent vraiment ce titre.

« J’ai un énorme respect pour la communauté scientifique et les astronautes. Ils étudient beaucoup pour cela, ils se dévouent et j’apprécie beaucoup cet effort », a déclaré le Brésilien. « Je me considère comme un voyageur de l’espace, qui aura le privilège de voir la Terre d’en haut, l’obscurité de l’Univers et les étoiles d’un peu plus près, la courbure de la planète, donc je me considère privilégié de pouvoir voir ça, mais je ne me considère pas du tout comme un astronaute. »

L’émotion l’emporte sur la peur

Interrogé sur sa peur, Victor a dit qu’il était confiant. « Je vois comment piloter un avion. Chaque fois que je vole, je sais que je suis à une altitude extrêmement élevée et que tout problème non standard peut être fatal, à cette vitesse et à cette hauteur. C’est naturel d’avoir peur. Mais j’essaie de le comprendre de cette façon : c’est une très grande opportunité, et le programme Blue Origin est très sûr, sans antécédents d’accidents, donc j’en profite plus que d’avoir peur. »

Avec le moment du lancement qui approche, cependant, il sait que le sentiment pourrait être différent. « Je sais que quand vient le temps d’entrer dans la capsule, avec le compte à rebours, ça va faire battre mon estomac, mais l’émotion est très grande et ça dépasse certainement la peur ».

Et Jeff Bezos ? Le fondateur, PDG et l’un des premiers passagers de Blue Origin sera-t-il présent sur la rampe de lancement de la compagnie dans l’ouest du Texas pour suivre de près le voyage de Victor et de ses compagnons de vol Evan Dick, Katya Echazarreta, Hamish Harding et Jason Robinson ?

« Bien sûr, nous resterons quelques jours à l’avance, donc apprendre à connaître l’endroit fait partie du forfait. J’ai hâte d’y être, de voir la fusée de près, je sais que ça va être vraiment cool. Quant à Jeff Bezos, je ne sais pas si nous aurons des contacts avec lui, mais ça va évidemment être vraiment cool s’il est là », a déclaré Victor, renforçant que, quoi qu’il en soit, ce rêve est déjà beaucoup plus grand que lui. imaginé. .

Quiconque souhaite suivre ce grand voyage dans l'espace peut accéder au profil de Victor sur Instagram, où il a partagé tous les détails de sa plus grande aventure.

