Une éclipse lunaire totale provoque une panne d’électricité dans un vaisseau spatial à énergie solaire

En plus d’offrir des vues spectaculaires dans diverses régions du Brésil et du monde, la première et unique éclipse lunaire totale de 2022, qui a eu lieu entre les nuits de dimanche (15) et de lundi (16), a également posé problème.

En effet, les trois engins spatiaux de recherche lunaire actuellement actifs sont alimentés par l’énergie solaire, et comme la face de la lune constamment éclairée par le soleil était couverte par l’ombre de la Terre, certains d’entre eux perdaient leur capacité de charge de batterie.