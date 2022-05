Découverte de l’hormone « élixir de vie » chez la souris : c’est à ce moment-là qu’elle s’active

Les scientifiques ont découvert que lorsque les souris mangent un régime pauvre en protéines, une hormone est activée qui prolonge la vie et améliore la santé.

Hormone identifiée chez la souris capable d’améliorer la santé métabolique et de prolonger la vie des rongeurs. Son efficacité en tant qu’« élixir de vie » est associée à une alimentation pauvre en protéines, dont plusieurs recherches – conduites sur des modèles murins, humains et autres animaux – ont montré qu’elle était capable d’apporter des bénéfices significatifs pour la santé. En termes simples, l’hormone métabolique appelée facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21) est une sorte de médiateur qui indique au cerveau que le corps suit un régime pauvre en protéines. Ce signal déclenche les processus biologiques qui régulent le métabolisme en conséquence, produisant les avantages susmentionnés. On ne sait pas encore comment cette découverte pourrait se traduire par un avantage sur notre longévité et notre santé en général, mais les scientifiques espèrent développer de nouvelles voies à partir d’hormones telles que le FGF21.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Pennington Biomedical Research Center de l’Université de Louisiane a montré que l’hormone 21 du facteur de croissance des fibroblastes améliore la santé et la longévité des souris suivant un régime protéiné restreint, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de médecine interne – Gériatrie Laboratoire de la Southern Illinois University School of Medicine. Les scientifiques, dirigés par le professeur Christopher D. Morrison, professeur et directeur du laboratoire de neurosignalisation de l’institut Baton Rouge, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences sur des souris.

Les scientifiques ont montré que la restriction protéique chez ces animaux, en plus d’augmenter la durée de vie, réduit le poids corporel et l’adiposité, tout en améliorant la tolérance au glucose et les performances physiques et en affectant certains marqueurs biologiques dans le foie, le sang et d’autres organes. Les bénéfices sont coordonnés par l’hormone FGF21, qui remarque le régime pauvre en protéines et signale au cerveau de calibrer le métabolisme sur un nouveau profil. « Nos données suggèrent que le FGF21 communique avec le cerveau et que sans ce signal, la souris ne « sait » pas qu’elle suit un régime pauvre en protéines. En conséquence, la souris est incapable de modifier de manière adaptative son métabolisme ou son comportement alimentaire », a déclaré le professeur Morrison dans un communiqué de presse.

Pour confirmer que la coordination du processus est due précisément au FGF21 était une expérience avec des souris génétiquement modifiées, dans laquelle le gène responsable du facteur de croissance d’origine hépatique a été réduit au silence par génie génétique. Les souris nées sans FGF21 n’ont tiré aucun bénéfice du régime pauvre en protéines, précisément parce qu’elles manquaient du médiateur capable d' »informer » le cerveau. Les souris plus âgées dépourvues de FGF21 présentent une perte de poids précoce, sont plus fragiles, ont des performances physiques réduites, un pelage moins soigné et vivent généralement moins longtemps. « Pris ensemble, ces données fournissent des preuves claires que le FGF21 est la première hormone connue qui coordonne le comportement alimentaire et la santé métabolique pour améliorer la durée de vie pendant la restriction protéique », a déclaré le professeur Cristal M. Hill, co-auteur de l’étude.

L’objectif des scientifiques est de traduire cette découverte en un moyen d’améliorer la santé humaine, par exemple par des voies « neurales ou moléculaires ». « Cette recherche révolutionnaire a des implications importantes pour prolonger la santé et la durée de vie des gens. Si les scientifiques peuvent mieux comprendre comment les régimes et les hormones nutritionnelles telles que le FGF21 fonctionnent pour prolonger la durée de vie, ces découvertes pourraient compenser bon nombre des problèmes de santé qui surviennent à l’âge moyen et au-delà », a conclu le professeur John Kirwan, également co-auteur de l’étude. Les détails de la recherche « FGF21 est nécessaire à la restriction des protéines pour prolonger la durée de vie et améliorer la santé métabolique des souris mâles » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.