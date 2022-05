Quatre équipes brésiliennes participent à une compétition internationale de fusées ; l’un d’eux est de l’UFSC

Une équipe de compétition de fusées du Centre technologique de Joinville (CTJ), de l’Université fédérale de Santa Catarina (UFSC), se prépare à participer à la Spaceport America Cup (SAC), qui est la plus grande compétition universitaire de fusées au monde, aux États-Unis States, qui se déroule du 21 au 25 juin 2022.

L’équipe s’appelle « Kosmos Rocketry » et fait partie des quatre équipes brésiliennes sélectionnées pour participer à la compétition. « Ça n’a toujours pas pénétré. Je pense qu’il ne tombera que lorsque nous serons là-bas aux États-Unis pour lancer la fusée », a commenté João Pedro Sandrin Golynski, chef d’équipe.

La préparation de l’événement a commencé il y a un an et ils concourront avec la fusée VLK-1 (Kosmos Launch Vehicle) dans la catégorie apogée de 3 km. « Ça a commencé par le mental. L’équipe doit être préparée. Nous devions faire un processus mental, qui allait être tiré », a-t-il poursuivi.

Pour participer, le groupe de jeunes devait soumettre le projet technique et expliquer la vision de l’avenir de la région, y compris la façon dont la communauté locale se déplace. Ensuite, ils sont passés par une séquence de trois mises à jour, pour savoir quelles activités ont été menées par l’équipe au cours des mois suivants et maintenant, ils sont en route pour la compétition de fusées.

« Notre préparation est comme ça, du dimanche au dimanche, de huit heures du matin à huit heures du soir au laboratoire. Travailler, concevoir, écrire pour se préparer à y aller », a révélé João Pedro. De plus, l’équipe effectue des tests avec le moteur du VLK-1, dont le dernier était un test statique pour vérifier la sécurité du système de propulsion. Selon lui, le moteur atteint 91% de la poussée théorique.

Pour pouvoir se rendre à l’événement, Kosmos a également bénéficié d’investissements de sponsors, tels que le financement du bureau d’extension de l’UFSC (PROEX) et de la FAPESC, la vente d’ateliers et de produits de collection. Il est même toujours ouvert aux contributions via le site https://www.kosmosrocketry.com/crowdfunding/.

L’équipe – qui participe aujourd’hui à une compétition mondiale de fusées – a été créée en 2013 et ce n’est pas la première compétition à laquelle elle participera. En 2020, ils ont remporté la 10e place au classement général de la compétition et la 4e place – Apogee Solid Combustion 1 km Sportsmanship Award, au Latin America Space Challenge (LASC).