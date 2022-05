Des scientifiques font pousser des plantes sur le sol lunaire pour la première fois de l’histoire

(De gauche à droite) Les co-auteurs de l’étude Anna-Lisa Paul et Rob Ferl de l’Institut des sciences alimentaires et agricoles de l’Université de Floride

Image : UF/IFAS/Tyler Jones

En plus du sol lunaire, les chercheurs ont utilisé le sol JSC-1A, qui est une substance terrestre qui imite le sol lunaire, le sol martien et le sol terrestre d’environnements extrêmes, comme points de comparaison. Les plantes cultivées dans des sols non lunaires constituaient le groupe témoin de cette expérience.

Les chercheurs ont observé des différences entre les plantes cultivées sur le sol lunaire et le groupe témoin. Certaines des plantes cultivées sur les sols lunaires étaient plus petites, poussaient lentement ou présentaient une plus grande variation de taille, par exemple.