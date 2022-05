‘Blood Moon’: découvrez les images du spectacle astronomique

Ce dimanche (15), un grand et véritable spectacle astronomique a lieu, connu sous le nom de « Blood Moon ». L’éclipse lunaire totale peut être vue depuis le Brésil et peut également être appréciée dans toute l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Afrique et certaines parties de l’Asie.

Comme pour la Nouvelle-Zélande, l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient, l’éclipse peut être pénombre, c’est-à-dire lorsque la Lune ne traverse que la pénombre de la Terre, de sorte que sa couverture, bien que totale, est presque imperceptible – elle n’est même pas cachée , juste avec la plus faible lueur.

La Lune a commencé à traverser l’ombre de la Terre à 23h28 dimanche (15) et devrait se terminer à 2h55 lundi (16). La période pendant laquelle il sera entièrement couvert sera de 0h30 à 1h54.

Avec un ciel dégagé, la population brésilienne peut suivre toutes les phases de la « Lune de sang » recouverte par l’ombre de notre planète. De plus, vous pourrez voir le satellite naturel de la Terre s’assombrir, virer au rouge puis revenir à son éclat naturel.

Si vous ne pouvez pas le voir à cause de l’emplacement ou du ciel nuageux, vous avez également la possibilité de suivre la diffusion de la NASA, cliquez simplement ici.

Découvrez les images du spectacle astronomique, la « Blood Moon »: