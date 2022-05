Jupiter : découvrez 6 faits sur le « roi des planètes »

Jupiter est la plus grande planète du système solaire et la cinquième planète à partir du Soleil. La géante gazeuse présente de belles couches de nuages ​​​​bandés, un ensemble d’anneaux fins et poussiéreux, la célèbre grande tache rouge et des dizaines de lunes assorties. Mais connaissez-vous plus de détails sur cette planète particulière ?

Pourquoi Jupiter ?

En tant que quatrième objet le plus brillant du ciel terrestre (après le Soleil, la Lune et Vénus), Jupiter est connue depuis l’Antiquité. Notre nom moderne pour la planète est dérivé du roi romain des dieux, Jupiter.

Pour les Grecs de l’Antiquité, Jupiter était connue sous le nom de Phaethon, ce qui signifie « étoile ardente », tandis que les Babyloniens appelaient la planète géante Marduk, la divinité patronne de la ville de Babylone. D’autres noms anciens pour Jupiter incluent Brhaspati (sanskrit), Tzedek (hébreu), Muxing (qui signifie « étoile de bois » en mandarin) et Mushtari (arabe).

de quoi est-ce fait?

Jupiter est deux fois et demie plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies et est composée principalement d’hydrogène et d’hélium, selon l’Observatoire européen austral. La géante gazeuse a un diamètre de 142 984 kilomètres, soit 11 fois la taille de la Terre, selon la NASA.

Jupiter n’a pas de surface réelle, selon l’agence ; la planète n’est qu’un mélange tourbillonnant de gaz s’écoulant en trois couches distinctes sur ses bords extérieurs. On pense que cette région mesure environ 71 km de long, où la couche supérieure est probablement constituée de glace d’ammoniac, la couche intermédiaire est probablement constituée de cristaux d’hydrosulfure d’ammonium et la couche la plus interne peut être constituée d’eau et de vapeur de glace.

Les couleurs vives observées sur la surface extérieure de Jupiter sont probablement des panaches de gaz contenant du soufre et du phosphore s’élevant de l’intérieur plus chaud de la planète. Comme il tourne extrêmement vite, complétant une seule journée en moins de 10 heures, son atmosphère extérieure est séparée en longues ceintures de matériaux plus brillants et plus sombres.

Les données de Juno ont montré que les courants-jets de Jupiter peuvent atteindre des profondeurs d’environ 3 200 km. Plus profondément dans l’atmosphère, l’augmentation des pressions et des températures comprime l’hydrogène gazeux en un liquide, ce qui signifie que Jupiter possède le plus grand océan du système solaire, composé d’hydrogène au lieu d’eau, selon la NASA.