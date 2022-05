Un satellite attrape un navire russe coulé au large de l’île Cobra, en Ukraine

« A proximité, une péniche de débarquement supplémentaire de classe Serna est positionnée sur une piste d’atterrissage », poursuit la description. « Sur l’île elle-même, les images permettent de voir de plus près les bâtiments endommagés par les récentes attaques, ainsi que plusieurs véhicules de défense aérienne russes (système sol-air Pantsir) déployés à proximité. »

Bâtiments et autres infrastructures détruits sur Snake Island, tels qu’imagés par le satellite GeoEye-1 de Maxar Technologies le 12 mai 2022. (Image satellite ©2022 Maxar Technologies)

Des entreprises comme Maxar, Planet et BlackSky offrent au monde une vue d’ensemble de l’invasion russe. Les images aident les responsables gouvernementaux aux États-Unis et dans d’autres pays à surveiller les mouvements de troupes russes et permettent aux organisations humanitaires de cartographier leurs opérations plus efficacement.

Une ville qui a un besoin urgent d’aide est Mariupol, située dans le sud-est de l’Ukraine et qui est assiégée par les forces russes depuis le début de l’invasion. Le siège a tué environ 20 000 civils jusqu’à présent, selon les autorités ukrainiennes.