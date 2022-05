Découvrez comment suivre la « Lune de sang » au Brésil ce dimanche

Arrive! Un véritable spectacle astronomique est prévu ce dimanche (15). Connue sous le nom de Blood Moon, l’éclipse lunaire totale peut être vue depuis le Brésil. En fait, le phénomène sera visible à travers l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Afrique et certaines parties de l’Asie.

Quant à la Nouvelle-Zélande, l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient, l’éclipse sera pénombre (lorsque la Lune ne traverse que la pénombre terrestre, de sorte que sa couverture, bien que totale, est presque imperceptible – elle n’est même pas cachée, seulement avec les plus faibles luminosité).

La Lune commencera à traverser l’ombre de la Terre à 23h28 dimanche (15) et se terminera à 2h55 lundi (16). Selon les calculs estimés, la période pendant laquelle il sera entièrement couvert sera de 0h30 à 1h54.

Si le ciel est dégagé, la population brésilienne pourra suivre toutes les phases de la Lune étant couvertes par l’ombre de notre planète. Autrement dit, nous pourrons voir le satellite naturel de la Terre s’assombrir, virer au rouge puis revenir à son éclat naturel.

Selon Marcelo Zurita, chroniqueur pour Netcost-Security, président de l’Association Paraiba d’astronomie (APA) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (Bramon), l’éclipse sera particulièrement intéressante car la pleine lune du 15 mai se produira quand elle sera proche à son périgée (la position la plus proche de la Terre dans le mois), ce qui la fera apparaître plus grande dans le ciel.

Pour cette raison, certains associent l’éclipse au phénomène connu sous le nom de super lune. « La Lune sera proche du périgée, ce qui la fera apparaître plus grande dans le ciel. Mais il ne passe son périgée que le 17, à 15h24 UTC. Le critère utilisé pour déterminer une super lune est que la pleine lune et le périgée se produisent à moins de 24 heures d’intervalle », explique Zurita.

Où regarder Blood Moon ?

Cependant, avec la taille du Brésil, il n’est pas difficile pour certaines régions d’être pleines de nuages ​​dans le ciel, rendant impossible d’observer le phénomène en direct. Si tel est votre cas, vous pouvez accéder à la chaîne YouTube officielle de la NASA ou à la chaîne de l’Observatoire national.

