Starlink opère déjà dans 32 pays et est disponible pour desservir de Santa Catarina à Rio de Janeiro

Dans un tweet publié sur sa page Twitter personnelle, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que Starlink est disponible dans 32 pays et que toute personne qui commande dans les zones marquées comme disponibles recevra immédiatement le récepteur et l’antenne. Au Brésil, il y a une disponibilité de Santa Catarina à Rio de Janeiro. Les autres régions du pays sont sur une liste d’attente. Rio Grande do Sul et une partie du Minas Gerais devraient avoir les versions plus tard cette année, selon la carte de disponibilité publiée par SpaceX.

L’internet haut débit par satellite y est déjà autorisé, après décision favorable de l’Agence nationale des télécommunications (Anatel).