Quelques heures avant l’éclipse lunaire totale, un astéroïde passera « près » de la Terre

De nombreuses personnes attendent avec impatience de regarder la première éclipse lunaire totale de 2022, qui commence à 23h28 le dimanche (15) et se termine à 2h55 le lundi (16). Mais ce véritable spectacle ne sera pas le seul événement remarquable dans le ciel de cette grande nuit : quelques heures avant, un astéroïde passera « près » de la Terre – et les estimations montrent qu’il peut mesurer entre 200 m et près d’un demi-kilomètre de diamètre.

En plus de l’éclipse totale de Lune tant attendue, ce dimanche (15), l’astéroïde 2008 TZ3 passera « à proximité » de la Terre. Image : pinkfloyd yilmaz uslu –

Appelée 2008 TZ3, la roche spatiale peut s’approcher à moins de 5,8 millions de km de notre planète (ce qui, bien sûr, est une distance immense et sûre, mais relativement courte dans des proportions astronomiques).

Selon les données du Center for the Study of Near Earth Objects (CNEOS) de la NASA, cette approche la plus proche de l’astéroïde de la Terre se fera vers 18h18 GMT, un peu plus de cinq heures avant le début de l’éclipse.

Il doit être clair qu’il n’y a aucune raison de paniquer, car il n’y a aucune possibilité de collision avec la Terre. « 2008 TZ3 volera à environ 15 fois la distance de la Lune », a déclaré Paul Chodas, directeur du CNEOS, dans une interview accordée au site américain News Week. « Nous connaissons très précisément l’orbite de cet astéroïde et pouvons prédire avec certitude qu’il ne pourra pas s’approcher à moins d’environ 15 distances lunaires le 15 mai. »

Selon Chodas, l’astéroïde se déplacera à environ 29 500 km/h par rapport à la Terre, soit environ neuf fois plus vite qu’une balle tirée par un fusil.

Il n’est pas possible de connaître la taille exacte de l’astéroïde

Marcelo Zurita, chroniqueur pour Apparence numériqueprésident de l’Association Paraiba d’astronomie (APA) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (Bramon), a déclaré qu’il n’est pas possible de connaître exactement la taille de cette roche spatiale.

« L’orbite de cet astéroïde est bien définie, donc les informations dont nous disposons à son sujet sont exactes. Cependant, il n’existe aucun moyen de connaître précisément sa taille. Ce que nous avons est une estimation, basée sur la luminosité. Et la luminosité est quelque chose qui peut également varier en fonction de l’albédo, qui est la capacité de la surface rocheuse à réfléchir la lumière », a expliqué Zurita.

Selon lui, il existe deux façons de calculer la taille d’un astéroïde. « Le plus précis est d’observer une occultation stellaire. Lorsque l’astéroïde passe devant une étoile, il est possible de mesurer la durée de cette occultation, permettant d’en calculer précisément la taille. Et l’autre passe par le calcul de l’albédo, c’est-à-dire la mesure de l’indice de réflectivité de la roche. Cela se fait par des analyses spectrales, pour déterminer la composition de la surface de l’astéroïde, et à partir de là, nous pouvons calculer son albédo.

Zurita a déclaré qu’aucune de ces deux études n’a été réalisée sur l’astéroïde 2008 TZ3, c’est pourquoi les estimations sont inexactes. Il peut être comparé à un immeuble de 40 étages (200 m) ou être plus haut que le Pain de Sucre (400 m).

Le TZ3 de 2008 s’est rapproché de la Terre par rapport à l’approche de cette année à trois reprises : en 2016, 2018 et 2020. L’approche de 2018 était la plus petite de toutes : environ six distances lunaires (environ 2,3 millions de km).

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !