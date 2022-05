Une nouvelle méthode de détection pourrait fournir une alerte précoce des tsunamis

Une nouvelle méthode de détection pourrait être la solution d’alerte précoce aux tsunamis. La cartographie des méga tremblements de terre capture les ondes de gravité générées à l’aide de modèles créés au Laboratoire national de Los Alamos au Mexique, peut estimer la magnitude du tremblement de terre en temps réel et même fournir une alerte précoce des tsunamis.

« Notre modèle déverrouille l’estimation en temps réel de la magnitude du tremblement de terre, en utilisant des données régulièrement traitées comme du bruit, et peut être immédiatement transformateur pour l’alerte précoce aux tsunamis », a expliqué Bertrand Rouet-Leduc, scientifique au groupe de géophysique de Los Alamos.

Une estimation rapide et fiable de la magnitude des grands tremblements de terre est importante pour réduire le risque associé aux fortes secousses et aux tsunamis. En effet, les systèmes d’alerte précoce basés sur les ondes sismiques existants ne peuvent pas estimer rapidement la taille des grands tremblements de terre.

De plus, les systèmes reposent sur l’estimation de la magnitude du tremblement de terre directement liée au tremblement qu’il produit. À ce titre, ils ne peuvent pas faire la distinction entre les séismes de magnitude 8 et de magnitude 9, même si ce dernier est 30 fois plus énergétique et destructeur.