Regardez Spacex Lancer 53 Satellites Starlink Ce Vendredi (13)

Ce vendredi (13), une fusée SpaceX Falcon 9 enverra un autre gros lot de 53 satellites Starlink en orbite terrestre. Toute personne intéressée à suivre l’événement peut le regarder en temps réel via la chaîne YouTube de l’entreprise.

SpaceX compte déjà plus de 2 500 satellites Starlink dans sa mégaconstellation. Image : Aleksandr Kukharskiy –

Le décollage est prévu à 19h07 (GMT) depuis la base Vandenberg de l’US Space Force (VSFB) en Californie.

Si tout se passe comme prévu, le premier étage de la fusée reviendra sur Terre et atterrira sur un ferry de drones SpaceX dans l’océan Pacifique environ neuf minutes après le décollage. L’étage supérieur du Falcon 9 sera responsable du déploiement des satellites Internet haut débit environ une heure après le lancement.

Ce sera le cinquième vol du premier étage de cette fusée. Un chiffre admirable, mais loin d’être un record pour SpaceX : trois propulseurs Falcon 9 différents ont à leur actif 12 missions impressionnantes.

À ce jour, la société d’Elon Musk a lancé environ 2 500 satellites Starlink au total, avec 11 lancements effectués en 2022 – la majorité des 18 vols de la société cette année. Et la mégaconstellation deviendra encore plus grande, car SpaceX a l’autorisation pour 12 000 satellites et a demandé l’approbation pour 30 000 autres, pour un total de 42 000.

Un autre lot de satellites Starlink sera lancé samedi (14), cette fois depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !