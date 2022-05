La peinture retarde les flammes et empêche la propagation du feu sur les surfaces en bois

Un type de peinture a été développé pour éviter au maximum la propagation du feu sur les surfaces et bâtiments en bois. Le nouveau produit nanotechnologique innovant provient de la société Galembetech, fondée par le chercheur Fernando Galembeck, professeur à la retraite de l’Université d’État de Campinas (Unicamp), et utilise des fibres de cellulose pour « désassembler » les cristaux de graphite.

Lorsque la peinture est appliquée sur la surface et séchée, les cristaux de graphite se réarrangent et forment ainsi un revêtement qui a une conductivité thermique et électrique ignifuge. Selon Galembeck, le nouveau matériau ignifuge, appelé ERG (Exfoliated and Reorganized Graphite), fait partie d’une plateforme de produits entièrement à base de cellulose et de graphite.

« Fondamentalement, nous utilisons les fibres de cellulose pour exfolier – ou démanteler, pour ainsi dire – les cristaux de graphite. Lorsque les encres sont appliquées et sèches, les cristaux se réarrangent, formant de vastes revêtements de graphite laminé qui ont une résistance thermique, électrique et aux flammes exceptionnelle », a-t-il déclaré.