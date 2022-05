Le planétarium d’Ibirapuera a un programme spécial pour observer l’éclipse lunaire

Pas longtemps! Tel que rapporté par Apparence numériqueun véritable spectacle astronomique est prévu pour le début de la semaine prochaine : une éclipse lunaire totale, également connue sous le nom de Lune de sang.

La Lune commencera à traverser l’ombre de la Terre à 23h28 dimanche (15) et se terminera à 2h55 lundi (16). Selon les calculs estimés, la période pendant laquelle il sera entièrement couvert sera de 0h30 à 1h54.

Le planétarium d’Ibirapuera sera ouvert aux visiteurs pour profiter de l’éclipse lunaire totale ce dimanche (15). Image : pinkfloyd yilmaz uslu –

Bien sûr, la question qui ne veut pas se taire est : « Serez-vous capable de voir depuis le Brésil ? ». Rassurez-vous, car la réponse est oui ! Le phénomène sera visible à travers l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Afrique et certaines parties de l’Asie. Quant à la Nouvelle-Zélande, l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient, l’éclipse sera pénombre (lorsque la Lune ne traverse que la pénombre terrestre, de sorte que sa couverture, bien que totale, est presque imperceptible – elle n’est même pas cachée, seulement avec les plus faibles luminosité).

Si vous êtes à São Paulo, une bonne option pour observer l’éclipse est le planétarium d’Ibirapuera, qui a organisé un programme spécial pour célébrer la première éclipse lunaire totale de l’année.

Entre 19h le dimanche et 3h du matin le lundi, l’espace proposera aux visiteurs des animations variées, les portes 3 et 10 étant ouvertes tout au long de la période.

Le Planétarium proposera deux sessions spéciales en direct le dimanche, à 19h et 21h, intitulées « Tem a Sombra na Lua ». En entrée gratuite sur rendez-vous sur le site de l’entité, ils dureront 40 minutes et serviront en quelque sorte de « warm up » au grand show de la nuit.

A partir de 22h, plusieurs sessions auront lieu, d’une durée de 15 minutes chacune, intitulées « O Céu do Eclipse Lunar ». L’objectif est de fournir aux téléspectateurs des informations sur l’éclipse lunaire. Les séances auront lieu toutes les 30 minutes (22h00, 22h30, 23h00, 23h30, 00h00, 13h30, 14h00, 14h30 et 15h00). Les billets coûtent 20 R$ (plein tarif) et 10 R$ (demi-tarif) et peuvent être achetés sur le site Web ou directement à la billetterie du Planétarium.

En parallèle, tout au long de la manifestation, les visiteurs pourront faire des observations de la Lune à l’aide de télescopes positionnés sur la Rose des vents, à proximité du lac. La contemplation est gratuite et organisée selon le principe du premier arrivé, premier servi. De plus, un autre spectacle sera la projection en direct de l’éclipse lunaire à la fontaine du lac, qui se trouve près de la porte 9.

Pour accueillir et apporter du confort au public au Planétarium Ibirapuera, à cette occasion, Urbia Gestão de Parques Urbanos, qui gère le planétarium, installera des chariots avec une variété d’options de restauration et de boissons. Parmi les alternatives : frites, pastel, crêpes, churros, hamburgers, plats japonais, brochettes et pop-corn. Ce service restera tout au long de l’événement.

Horaire complet du planétarium d’Ibirapuera pour la nuit de l’éclipse lunaire

Local: Planétarium d’Ibirapuera

Lorsque: du dimanche 15 mai, de 19h à 3h du matin le lundi 16 mai.

Adresse: Un V. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo/SP – Près de la porte 10.

Tarifs session sommet :

« A une ombre sur la lune », à 19h00 et 21h00: gratuit, avec la nécessité de planifier et de retirer un billet via Urbia Pass.

« The Lunar Eclipse Sky », à 22h, 22h30, 23h, 23h30, 00h, 1h30, 2h, 2h30, 3h : 20 R$ (plein tarif) et 10 R$ (moitié prix).

Observation au télescope : gratuit et selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Projection d’éclipse à la fontaine du lac Ibirapuera : à partir de 22h, gratuit.

Cours de Yoga : à 0h20 et 1h20, gratuit.

