Est-il vrai que la NASA enverra des « nus » humains dans l’espace pour attirer l’attention des extraterrestres ?

Au cours des dernières semaines, plusieurs médias au Brésil et dans le monde ont publié une nouvelle pour le moins étrange : la NASA envisageait d’envoyer des images d’êtres humains nus dans l’espace dans l’espoir d’établir un contact et d’attirer les l’attention des êtres humains. L’agence aurait-elle vraiment l’intention d’envoyer des « nus » aux extraterrestres ?

La NASA aurait-elle l’intention d’envoyer des « nus » dans l’espace pour attirer l’attention des extraterrestres ? Image : FOTOKITA –

Selon le tabloïd britannique Le soleill’initiative fait partie d’une étude qui fait partie du projet « Beacon in the Galaxy », rédigé par des scientifiques de la NASA, qui cherche à stimuler la communication avec d’autres êtres intelligents à travers un message écrit en code binaire.

Toujours selon le journal, les images ne seraient pas exactement des photos, mais des dessins d’une figure humaine masculine et une féminine. « Les scientifiques pensent que l’illustration pixélisée d’un homme et d’une femme nus faisant un « bonjour » pourrait nous aider à entrer enfin en contact avec des extraterrestres », lit-on dans un extrait de la publication.

L’un des éléments qui composent l’étude « Beacon in the Galaxy », qui enverrait un message codé dans l’espace, serait ce dessin de deux figures humaines. Image : Jiang, JH ; Li, H.; Chong, M.; Jin, Q. ; Rosen, PE ; Jiang, X.; Fahy, KA ; Taylor, SF; Kong, Z.; Ah, J. ; Zhu, Z.-H.

En plus des images, le message comprend des concepts mathématiques et physiques de base pour établir un moyen de communication universel, des informations sur la composition biochimique de la vie sur Terre, la position estampée du système solaire dans la Voie lactée par rapport aux amas globulaires connus, ainsi que des représentations numérisées du système solaire et de la surface de la Terre. De plus, il y a une invitation pour toute réception de renseignements à répondre.

Venons-en aux faits ?

Premièrement, l’étude n’est pas de la NASA. Ce qui se passe, c’est que deux des 11 auteurs travaillent à l’agence spatiale. Jonathan H. Jiang est superviseur de groupe et scientifique principal au Jet Propulsion Laboratory (JPL), où Kristen Fahy est également membre du groupe de composition troposphérique de la section des sciences de la Terre.

Jiang et Fahy « ont contribué à l’étude parce que certains des travaux recoupent leurs domaines d’expertise, mais ce n’était pas le travail qu’ils avaient été dirigés par la NASA, et la NASA ne travaille pas sur une telle transmission », selon un e-mail envoyé au site Web de vérification des faits Snopes par un porte-parole de l’agence spatiale américaine.

En outre, Jiang a déclaré que la recherche est un concept scientifique pour décrire un moyen de communiquer avec la vie au-delà de notre propre planète, s’il existe. Ce n’est pas un plan d’action.

Selon Snopes, les reportages qui ont diffusé les fausses informations étaient basés sur une version pré-imprimée de l’étude publiée sur arXiv, une base de données en ligne d’articles qui n’ont pas encore été évalués par des pairs.

Une version révisée et fortement éditée a été publiée dans la revue galaxiescependant, de nombreux médias se sont concentrés sur la version préliminaire de l’enquête.

Le porte-parole a également noté que la recherche s’appuie sur des travaux antérieurs – dont aucun n’a été supervisé par la NASA – pour explorer les possibilités de communiquer avec des formes de vie potentielles au-delà de la Terre. « Carl Sagan et Frank Drake ont créé les messages sur les plaques Pioneer 10 et 11 de la NASA et sur le Voyager Golden Record (avec quelques autres personnes). La NASA n’était pas vraiment impliquée dans la création du contenu à leur sujet, même si ces objets étaient embarqués dans le vaisseau spatial de l’agence. »