Nirsevimab anticorps monoclonal efficace à 80% contre le virus responsable de la bronchiolite chez l’enfant

L’anticorps monoclonal Nirsevimab est efficace à 80 % contre le virus respiratoire syncytial, qui provoque des pneumonies et des bronchiolites chez les enfants.

L’anticorps monoclonal Nirsevimab est efficace à 79,5 % pour protéger les enfants contre une infection nécessitant des soins médicaux (y compris une hospitalisation) causée par le virus respiratoire syncytial (VRS). Cet agent pathogène à ARN du genre Orthopneumovirus est connu pour être la principale cause de bronchiolite et de pneumonie chez les enfants de moins de deux ans, provoquant de nombreuses hospitalisations qui surviennent dans les premiers mois de la vie. Avoir une thérapie préventive aussi efficace protégera donc de nombreux enfants des conséquences les plus désagréables de l’infection. D’autant plus si l’on considère qu’en raison des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, il y a eu depuis l’année dernière un véritable boom des infections à VRS chez les enfants ; Le confinement et autres mesures anti-contagion ont en effet limité « l’entraînement » de leur système immunitaire, les exposant à des infections parfois plus virulentes après la réouverture.

Les deux laboratoires pharmaceutiques Sanofi et AstraZeneca ont annoncé l’efficacité du Nirsevimab dans un communiqué de presse conjoint ; les deux sociétés ont travaillé côte à côte pour développer l’anticorps monoclonal, une immunoglobuline semi-synthétique synthétisée en laboratoire à partir d’anticorps réels dirigés contre le virus respiratoire syncytial humain. À partir de l’analyse statistique des données recueillies lors d’une étude de phase 3 et de l’étude de phase 2b MELODY, les scientifiques ont observé que le médicament, inoculé avec une seule injection intramusculaire de 50 milligrammes, entraînait une réduction de 79,5 du risque d’infection nécessitant une intervention médicale. pour cent (par rapport au placebo). L’effet protecteur a été observé aussi bien chez les bébés prématurés que chez ceux nés au bout de neuf mois.

De plus, une augmentation de cinquante fois des anticorps neutralisants contre le VRS a été observée dans des échantillons de sang prélevés sur des enfants traités par Nirsevimab au jour 151 après l’injection par rapport à la valeur initiale, c’est-à-dire immédiatement après l’injection du médicament. Environ un an plus tard, les taux d’anticorps étaient 19 fois plus élevés que le niveau initial ; ceci suggère que, tout en diminuant naturellement au fil des mois, la protection contre le virus reste efficace pendant une fenêtre temporelle significative. Le mérite revient également à la plateforme technologique YTE d’AstraZeneca à la base de la thérapie, qui permet au Nirsevimab une longue demi-vie.

Le virus respiratoire syncytial reste la cause la plus fréquente d’infection des voies respiratoires inférieures chez les nouveau-nés et provoque chaque année des épidémies saisonnières dans le monde. Ces nouvelles analyses renforcent le potentiel du nirsevimab pour protéger tous les enfants pendant la saison du virus respiratoire syncytial avec une dose unique, ce qui peut conduire à un changement de paradigme dans la prévention du virus respiratoire syncytial », a déclaré le professeur Eric Simões, maître de conférences en maladies infectieuses pédiatriques à l’Université. du Colorado à la Denver School of Medicine. « Chaque année, le virus respiratoire syncytial provoque des épidémies saisonnières d’infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants. Ces analyses s’ajoutent à l’ensemble des preuves convaincantes du nirsevimab en tant que première immunisation préventive potentielle à dose unique pour tous les enfants contre le virus respiratoire syncytial, répondant à un besoin clair non satisfait dans le paysage préventif du virus respiratoire syncytial », a fait écho le Dr Mene Pangalos, vice-président d’AstraZeneca. Satisfaction également exprimée par le dirigeant de Sanofi Jean-François Toussaint, qui a souligné l’importance des progrès réalisés grâce au nouveau médicament. Les détails de la nouvelle étude ont été présentés lors de la réunion annuelle de la Société européenne des maladies infectieuses pédiatriques (ESPID), qui se terminera aujourd’hui à Athènes.