Comment fonctionne l’application ukrainienne Gis Art qui localise les cibles russes à atteindre

Le logiciel développé par Yaroslav Sherstyuk est basé sur Starlink d’Elon Musk et est une solution de visée sophistiquée qui réduit de 40 fois le temps d’appel du déclencheur.

Les forces armées ukrainiennes utilisent une application révolutionnaire, appelée Gis Art for Artillery, ou simplement Gis Art, qui permet de localiser des cibles russes et, en particulier, de réduire drastiquement le temps de l’appel dit de déclenchement, passant d’environ 20 minutes à 30 secondes. Développé par le programmeur et ancien officier d’artillerie de Kiev, Yaroslav Sherstyuk, le système est basé sur le réseau satellite Starlink d’Elon Musk et rappelle le fonctionnement d’Uber ou de Lyft, c’est-à-dire les applications qui connectent directement les passagers et les conducteurs, fournissant des informations en temps réel sur leur proximité. De même, le logiciel conçu par Sherstyuk localise et affecte les cibles ennemies aux armes ukrainiennes les plus proches, coordonnant le ciblage des canons, des lance-roquettes, des mortiers ou des drones.

Comment fonctionne le logiciel ukrainien Gis Art

Le logiciel utilisé par l’armée ukrainienne est un système de suivi et de suivi sophistiqué capable de traiter rapidement une énorme quantité de données provenant de différentes sources, telles que des drones, des avions, des smartphones, des télémètres, etc. Ces informations permettent de produire une carte en temps réel qui met constamment à jour la position des forces armées ennemies et leurs mouvements, permettant un niveau de contrôle du champ de bataille beaucoup plus détaillé et précis que des systèmes similaires. Gis Art permet également d’intégrer les rapports des citoyens qui, à travers des chats spéciaux Télégramme vérifiés, ils peuvent communiquer la position des Russes.

Les avantages du Gis Art : 30 secondes suffisent pour localiser la cible

Comme indiqué, la force de l’instrument réside dans sa capacité à réduire le temps d’appel du déclencheur, en optimisant les temps d’attente. Par rapport à un système « traditionnel » qui peut prendre jusqu’à 20 minutes pour localiser une cible et dire au canon de tirer, l’application ukrainienne n’a besoin que de 30 secondes pour localiser une cible, avec une précision de tir qui – expliquent les développeurs – est de 6- 25 mètres. C’est donc une réduction de 40 fois de la vitesse de réponse de l’artillerie ukrainienne qui, associée à une cible claire (avec des coordonnées de l’ennemi et pas seulement un instantané de la zone), peut expliquer l’efficacité dont ont fait preuve les forces de Kiev lors de cette guerre.

Pour compléter le tableau, comme l’a également souligné l’ancien vétéran de guerre américain, Trent Telenko, dans un long traité sur Twitter, l’appli est basée sur Startlink, le réseau d’Elon Musk que les Russes n’arrivent pas à pirater. Le même Musc revendiqué que toutes les tentatives de sabotage russes ont jusqu’ici été déjouées.