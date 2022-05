Pluie verglaçante, cyclone et neige : un front froid historique arrivera dans les prochains jours

Dans les prochains jours, une vague de froid intense et historique arrivera au mois de mai et provoquera une forte baisse de température à partir de lundi prochain (16) au Brésil, selon les services météorologiques. Les prévisions prévoient de la neige et de la «pluie verglaçante» pour les États de la région sud, en plus du gel dans d’autres parties du pays.

Par exemple, une température minimale de 7 degrés Celsius à São Paulo sera une réalité la semaine prochaine. Selon Climatempo, une masse polaire intense, associée à un cyclone extratropical, devrait mettre les thermomètres en dessous de zéro dans la région de Santa Catarina et dans les villes de la Serra Gaúcha.