L’ESA finance des projets d’intelligence artificielle pour améliorer les satellites

Selon une déclaration de l’ESA, cela pourrait générer de nouvelles applications pratiques pour l’étude de la vie sur Terre et l’exploration d’autres planètes.

En septembre 2020, l’agence a lancé le premier satellite d’observation de la Terre artificiellement intelligent. Appelé ɸ-sat (prononcé phi-sat), le satellite transportait une puce accélératrice d’intelligence artificielle qui supprime automatiquement les images troubles et sélectionne uniquement les données utiles.

Puis, en avril 2021, via ESA Discovery, l’entité a invité les communautés d’affaires et universitaires à proposer des idées innovantes pour voler à bord de la mission OPS-SAT, un CubeSat qui vise à démontrer les améliorations des capacités de contrôle de mission qui émergeront lorsque les satellites pourront voler. ordinateurs de bord plus puissants.

La dernière étape a eu lieu en octobre, lorsqu’un appel public de l’agence a demandé des idées sur la façon de rendre les systèmes spatiaux plus puissants en utilisant de nouvelles techniques informatiques et d’IA. Les 12 idées les plus intéressantes ont maintenant été sélectionnées pour un financement.

« Nous avons reçu un ensemble d’idées vraiment intéressantes, abordant une variété de domaines spatiaux, montrant qu’il y a un grand intérêt de la part des acteurs européens pour l’informatique cognitive dans l’espace », a déclaré Gabriele Meoni, chercheur à l’ESA Φ-lab spécialisé dans l’IA.

Tour d’horizon des idées sélectionnées par le programme « Cognitive Cloud Computing in Space » de l’ESA. Crédit : ESA

L’application de techniques informatiques modernes – telles que le traitement des données directement à bord des satellites – pourrait révolutionner les activités spatiales et l’économie spatiale au cours de la prochaine décennie. Et rendre les satellites plus intelligents offre des avantages significatifs pour les futures missions spatiales et les modèles commerciaux.

« Nous avons intentionnellement élargi la portée de la campagne pour explorer tout le potentiel de ce nouveau paradigme informatique », a expliqué Meoni.

Tournée vers l’avenir, l’ESA investit dans l’intelligence artificielle pour créer de nouveaux marchés spatiaux

Selon Leopold Summerer, chef du Bureau des études avancées et des concepts de l’ESA, l’appel à idées a été motivé par la vision de l’agence de l’agenda 2025, qui exige que l’Europe renforce son rôle dans l’espace, soutienne la commercialisation et aide à créer de nouveaux marchés spatiaux.

« Nous pensons que l’informatique cognitive dans l’espace offre un potentiel commercial substantiel pour les premiers moteurs, et nous avions prévu de financer jusqu’à dix équipes pour développer leurs idées plus en détail », poursuit Léopold. « Cependant, l’industrie et le milieu universitaire européens ont proposé tellement de bonnes idées que nous avons décidé d’augmenter le nombre de projets financés à 12. Nous espérons que cela aidera l’Europe à faire un pas en avant pour tirer pleinement parti du domaine encore émergent de l’informatique cognitive dans l’espace.

Selon Meoni, les idées sélectionnées impliquent de nouvelles technologies développées en dehors du secteur spatial – y compris la blockchain, l’informatique de pointe et l’informatique neuromorphique (inspirée du fonctionnement du cerveau humain). « Les idées concernent des applications incroyables dans le domaine spatial, y compris la détection précoce du méthane et des catastrophes naturelles, les rovers autonomes sur la Lune, la surveillance et le suivi de l’espace – tout cela parce que les informations pourraient être traitées plus efficacement. »

Chacun des 12 projets sélectionnés durera six mois, avec un budget de 100 000 euros (environ 533 000 R$). Tous sont financés par le programme ESA Initial Support for Innovation (EISI), qui se concentre sur le développement des connaissances et des compétences plutôt que sur la réalisation de résultats spécifiques.

« Quel est le potentiel des nouvelles techniques de calcul dans l’espace ? Quelles sont les nouvelles applications, ou les nouvelles sciences à réaliser ? Quelle serait leur valeur commerciale ? Ces études aideront l’ESA à explorer plus avant comment l’informatique cognitive peut remodeler l’avenir des missions spatiales », conclut Meoni.

