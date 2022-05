Voyage dans le temps : possibilité réelle ou simple science-fiction ?

Qui n’a jamais voulu retourner dans le passé pour faire revivre ou réparer quelque chose ? Et si la fameuse machine à remonter le temps mentionnée tant de fois dans les films de science-fiction existait ? Les règles de ne pas modifier le passé s’appliqueraient-elles également dans cette réalité ? Il y a beaucoup de questions avec une seule certitude, le concept de voyage dans le temps est fascinant et a attiré l’attention du physicien Barak Shoshany, qui a peut-être découvert une faille dans la théorie qui rendrait l’expérience possible.

Selon la théorie du physicien théoricien Albert Einstein, il combine l’espace et le temps en une seule entité ; l’« espace-temps », les deux systèmes fonctionnent, même si d’une manière extraordinairement complexe. Selon les informations de Phys.orgla théorie existe depuis plus de 100 ans et a été vérifiée avec l’une des précisions les plus élevées jamais rapportées dans de tels tests, de sorte que les physiciens pensent que la base est une description précise de l’idée dans notre univers.

De plus, selon notre compréhension moderne du temps et de la causalité, c’est-à-dire la relativité générale, le voyage dans le temps serait tout à fait possible tout en étant compatible et cohérent avec la relativité. Pourtant, la physique et les mathématiques peuvent être différentes et les équations, au final, n’ont aucun sens si elles ne sont pas basées sur des calculs mariés à la réalité.