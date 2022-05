La NOAA publie les premières images capturées par le satellite GOES-18

Ce mercredi (11), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a partagé les premières images de la Terre capturées par le Geostationary Environmental Operational Satellite-T (GOES-T). Lancé le 1er mars de cette année, il a reçu la nomenclature officielle de GOES-18 dès son déploiement, atteignant la barre des 35 785 km au-dessus de la surface.

Après avoir décollé au sommet d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) depuis la station de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride, le satellite a d’abord été placé sur une orbite de transfert géostationnaire.

De là, il s’est dirigé vers l’orbite géostationnaire finale, au-dessus de l’équateur, où il a été déployé avec succès dans une position stratégique pour orbiter à la même vitesse que la Terre tourne, pouvant ainsi maintenir une surveillance constante sur la même région.

Ceci est rendu possible par son instrument Advanced Baseline Imager (ABI), qui voit la Terre avec 16 canaux distincts, chacun mesurant l’énergie à différentes longueurs d’onde le long du spectre électromagnétique pour mieux comprendre sa zone de surveillance de notre planète.

Selon la NOAA, le satellite GOES-18 suivra les incendies de forêt destructeurs, la foudre, les tempêtes basées dans l’océan Pacifique, le brouillard dense et d’autres dangers menaçant la côte ouest des États-Unis, Hawaï et l’Alaska. Il surveillera également l’activité solaire et la météo spatiale pour fournir une alerte précoce des perturbations des réseaux électriques, des communications et des systèmes de navigation.

