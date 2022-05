La société dit qu’elle a le plan « B » pour continuer à ravitailler l’ISS même sans moteurs russes

En représailles aux sanctions imposées par les États-Unis à la Russie, motivées par l’invasion de l’Ukraine, le pays dirigé par Vladimir Poutine a décidé de cesser de fournir des moteurs de fusée à l’industrie spatiale américaine. L’annonce a été faite début mars par le patron de l’agence spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozine.

La fusée Antares de Northrop Grumman, qui utilise des moteurs russes, est chargée de lancer la capsule cargo Cygnus pour ravitailler l’ISS. Image : NASA

Responsable du lancement du vaisseau spatial cargo Cygnus vers la Station spatiale internationale (ISS), la fusée Antares de Northrop Grumman utilise des moteurs RD-181, produits par la société d’ingénierie aérospatiale russe NPO Energomash.

Northrop Grumman dit avoir un plan de secours pour remplir son contrat de ravitaillement de l’ISS si la fourniture de moteurs russes pour la fusée Antares n’est pas normalisée.

Avec au moins deux autres vols prévus dans les prochains mois, l’un en août et l’autre début 2023, la compagnie a révélé que pour ces missions tout va bien, mais qu’elle a besoin de moteurs et de boosters importés de Russie et des États-Unis. Ukraine pour des vols supplémentaires.

Selon un avenant au contrat publié par la NASA en mars, Northrop Grumman devrait effectuer six autres futures missions de fret vers l’ISS en plus des deux prochains vols. Jusqu’à présent, la société a lancé 17 missions d’approvisionnement du laboratoire orbital à l’aide du transporteur d’approvisionnement Cygnus.

« Nous avons ce dont nous avons besoin pour les deux prochaines versions », a déclaré Kathy Warden, présidente et chef de la direction de Northrop Grumman. « Il n’y a donc pas de perturbation immédiate, et nous avons un plan en place pour utiliser d’autres sources si nécessaire, en plus de ces deux versions. »

Kathy n’a pas révélé les options de sauvegarde disponibles pour Northrop Grumman, mais la société a lancé le cargo Cygnus sur la fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) dans le passé.

« Nous préférons garder intactes les relations entre la Russie et les États-Unis sur la station spatiale, et c’est à cela que servent ces moteurs de fusée – pour transporter du fret vers la Station spatiale internationale », a-t-elle déclaré. « Mais nous travaillons en étroite collaboration avec la NASA pour nous assurer que nous suivons l’exemple du gouvernement américain dans cette affaire. »

Biden a limité les importations de produits de Russie aux États-Unis

Le président Joe Biden a limité les importations de marchandises russes aux États-Unis, mais l’impact de la commande sur un programme spatial civil critique – tel que le réapprovisionnement de la station spatiale – n’est pas clair.

Utilisée pour les lancements de satellites militaires et commerciaux américains, la fusée Atlas V est propulsée par un moteur principal russe à double tuyère RD-180. Cependant, l’ULA affirme avoir reçu tous les moteurs nécessaires pour les 24 vols Atlas V restants jusqu’au retrait de la fusée. Lorsque cela se produira, ULA passera à l’utilisation du lanceur Vulcano de nouvelle génération, dont les moteurs proviennent tous des États-Unis.

Rendu de la fusée Vulcano, le lanceur de nouvelle génération de United Launch Alliance. Image : Alliance de lancement unie

« Le principal moyen de lancer Cygnus est la fusée Antares », a déclaré Sandra Jones, porte-parole de la NASA. « Northrop Grumman a la possibilité de lancer Cygnus dans un lanceur différent et l’a fait dans le passé. Tout changement d’Antares vers un lanceur différent serait étroitement étudié entre la NASA et NG.

En plus de la fusée Antares, les deux seuls véhicules américains capables de soulever le vaisseau spatial Cygnus sont le Falcon 9 de SpaceX et le Vulcano d’ULA – ce dernier, qui n’a pas encore été lancé. Orbital ATK, qui a été acquis par Northrop Grumman en 2018, a déjà repensé l’Antares pour accueillir un nouveau type de moteur.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !