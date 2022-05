La puissante fusée européenne Vega-C est prête pour son vol inaugural

Après sept longues années de développement, la nouvelle fusée Vega C d’Arianespace est à quelques pas de son vol inaugural, prévu dans la seconde quinzaine de juin, depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française.

« Une revue de qualification au sol a été achevée le 30 mars et une revue de préparation au vol a eu lieu à la mi-avril. Avec le transfert du premier étage et l’intégration du deuxième étage terminés, la campagne de lancement du vol inaugural est bien engagée », a déclaré Stefano Bianchi, responsable des programmes de vol à l’Agence spatiale européenne (ESA), dans une interview avec Spaceflight. À présent.

Baptisé P120C, le premier étage de la fusée Vega C a été transféré sur le pas de tir en Guyane française le 15 avril. Crédit : ESA/CNES/Arianespace

L’ESA a commencé à développer la Vega C, plus puissante, qui s’appuie sur le succès de la fusée Vega, trois ans après son premier lancement en 2012, en réponse à l’évolution du marché et aux besoins institutionnels à long terme.

« Il est clair que l’ESA joue un rôle clé dans le vol inaugural, qui est actuellement prévu pour la fin juin », a déclaré Bianchi. « En tant qu’autorité de qualification et opérateur du vol, l’ESA donnera le feu vert final. C’est la première fois que nous testerons en vol l’ensemble du système Vega C et la mission est donc essentielle pour les missions futures.

Employés d’Avio, société italienne de propulsion spatiale, assemblant le Vega-C sur le pas de tir en Guyane française. Crédit : ESA-Manuel Pedoussaut

Comme son prédécesseur, le Vega C a trois étages à combustible solide et un quatrième étage à combustible liquide. L’une des différences entre la nouvelle fusée et la précédente est une capacité de charge utile supplémentaire de 800 kg – une augmentation de plus d’un tiers, à environ 2,2 tonnes – mais avec un coût de lancement similaire, ce qui représente des économies.

Vega C dispose également d’un nouveau premier étage plus puissant, le P120C, basé sur le P80 de Vega. En plus de cela vient un nouveau deuxième étage, puis le même troisième étage utilisé sur Vega appelé Zefiro 9. Le nouveau quatrième étage, AVUM +, peut rester opérationnel dans l’espace plus longtemps que l’AVUM de Vega, permettant des missions prolongées.

Avec ses étages principaux plus grands et son carénage plus large, le Vega C mesure 34,8 mètres de haut, soit près de 5 mètres de plus que le Vega.

Une autre innovation Vega C permet à son premier étage P120C de faire double emploi, avec deux ou quatre propulseurs agissant comme un propulseur à courroie pour la fusée Ariane 6 plus puissante.

Marino Fragnito, vice-président senior et responsable de l’unité commerciale Vega chez Avio, une société italienne de propulsion spatiale, affirme que le P120 était le meilleur choix que l’Europe pouvait faire pour réaliser des économies de production et utiliser le même moteur pour plus de vols. . « C’était un moyen facile d’aider à conclure une analyse de rentabilisation », a-t-il déclaré. « Si on augmente le nombre d’éléments communs entre Ariane 6 et Vega, on a des lanceurs moins chers. »

La fusée européenne Vega-C a déjà d’autres missions prévues

Au cours du vol inaugural, Vega C placera le satellite de relativité laser 2 (LARES-2) de l’Agence spatiale italienne en orbite aux côtés de six CubeSats de recherche européens. LARES 2 est une sphère passive de 36,4 cm de diamètre à miroirs laser pour l’étude du champ gravitationnel terrestre.

Ses principaux objectifs sont de faciliter les mesures de physique gravitationnelle et de faire des déterminations précises en géodynamique spatiale. Les scientifiques espèrent obtenir des tests précis de la « traînée de trame », un phénomène intrigant prédit par la théorie de la relativité générale d’Einstein.

En avril, la Commission européenne et l’ESA ont sélectionné Vega C pour lancer Sentinel 1C au premier semestre 2023. Le satellite, qui utilisera la technologie radar à synthèse d’ouverture depuis une orbite solaire synchrone de 690 kilomètres, rejoindra les Sentinel 1A et 1B déjà opérationnels. pour les enquêtes de surveillance de l’environnement et de la sécurité.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !