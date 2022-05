Portail extraterrestre ? Une photo de Mars rend les internautes curieux

Mars est l’une des planètes qui suscitent le plus de curiosité au monde et, récemment, une nouvelle photo de la planète rouge a laissé certains internautes très intrigués. L’image de Mars montre une sorte de porte au milieu des rochers.

La photographie a été prise par la Mast Camera à bord du rover Curiosity le 7 mai de cette année. L’image révèle un trou avec la formation parfaite d’une porte, dont certains ont supposé qu’il s’agissait d’un portail pour extraterrestres ou de l’entrée d’un tunnel menant au centre de Mars.

Image : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Bien que les théories fassent de grands scénarios de films sur la planète rouge, le trou n’est probablement qu’une sorte de tension entre les rochers, comme un tremblement de terre, qui a entraîné la brèche.

En fait, le plus gros tremblement jamais enregistré sur Mars à ce jour a été enregistré le 4 mai, quelques jours avant la mystérieuse photo. Les scientifiques étudient toujours les causes possibles du tremblement de terre.

De plus, il convient de noter que la photo de la porte en taille réelle peut en fait être un petit trou, qui dans l’image semble être quelque chose de plus grand, en raison de la position du rover et même de l’éclairage local.

C’est pourquoi il est nécessaire d’attendre une confirmation officielle avant de publier toute sorte d’informations, en particulier sur celles qui viennent de l’extérieur de la planète.

L’une des idées fausses célèbres sur les images de rover a souligné qu’il y avait une sorte de hutte sur la Lune qui n’était en fait qu’un rocher photographié de loin, lui donnant l’apparence d’une hutte extraterrestre.