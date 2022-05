Un rover chinois fait une découverte surprenante sur l’eau sur Mars

Dimanche prochain (15), le rover chinois Zhurong terminera un an sur Mars, où il a utilisé ses instruments scientifiques pour étudier le sol de la planète, en particulier les environs et l’intérieur d’un cratère d’impact connu sous le nom d’Utopia Planitia.

Et c’est dans cette région qu’il a fait une découverte qui bouleverse tout ce que les chercheurs imaginaient sur l’existence de l’eau sur la planète rouge.

Un aperçu de la zone d’atterrissage et du bouclier thermique du rover chinois Zhurong, qui étudie Mars depuis près d’un an. Crédit : Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA)

Un article paru mercredi (11) dans le magazine Avancées scientifiques décrit l’étude menée par des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences, avec la participation d’un scientifique de l’Université de Copenhague, qui est le résultat d’analyses basées sur les données capturées par le rover.

Cette étude met en évidence la présence d’eau sur Mars plus récemment qu’on ne le pensait auparavant.

Des recherches antérieures suggèrent que des parties de la surface martienne étaient couvertes d’eau jusqu’à il y a environ 3 milliards d’années. Le temps écoulé depuis que l’eau s’est asséchée sur Mars, transformant la planète en le désert aride et glacé qu’elle est aujourd’hui, est connu sous le nom de période amazonienne.

« La chose la plus importante et la plus innovante est que nous avons trouvé des minéraux hydratés sur le site d’atterrissage [do rover] qui se trouve dans le jeune terrain amazonien, et ces minéraux hydratés sont des indicateurs des activités aquatiques, telles que les eaux souterraines », a déclaré l’auteur principal Yang Liu, chercheur au Space Climate Key Laboratory and Center of Excellence de l’Académie chinoise des sciences. en planétologie comparée .

Les roches analysées par le rover chinois Zhurong témoignent d’une activité humide plus récente sur Mars

Zhurong a déjà terminé sa mission initiale de 90 soleils (jours martiens), mais continue son chemin au sud de son site d’atterrissage, collectant des données au fur et à mesure de son déplacement. Il utilise ses deux spectromètres pour analyser des roches, qu’il photographie avec sa caméra de microimagerie et les « explose » avec un laser, créant une « fumée » qui est également analysée.

Les chercheurs ont comparé les signatures trouvées dans les roches sur Mars par le rover avec des roches sur Terre, constatant que certaines sont hydratées plutôt que des minéraux secs. Ils ont également trouvé des cas de couches de croûte dureune formation géologique qui aurait nécessité une grande quantité d’eau émergeant de la surface ou provenant d’une grande quantité de glace en train de fondre.

Bien qu’aucune conclusion n’ait été tirée quant à la durée de résistance de l’eau sur la planète, compte tenu de ces informations, les scientifiques sont certains que la période amazonienne est arrivée beaucoup plus tard qu’on ne le pensait auparavant.

Cela renforce également l’idée que Mars a traversé des cycles intercalés d’humidité/chaleur et de sécheresse/froid, plutôt que des changements climatiques durables et drastiques. « Ces flux et reflux climatiques pourraient avoir été le résultat de volcans actifs ou d’impacts d’autres objets célestes », a déclaré Yang.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !