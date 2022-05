Historique! Les scientifiques publient la première image du trou noir supermassif central de la Voie lactée

Comme l’a rapporté cette semaine Apparence numérique, une série de vidéoconférences prévues ce vendredi (12) révélerait les détails d’une découverte faite dans la Voie lactée par le télescope Event Horizon (EHT). Et le mystère est levé : les astronomes ont publié, pour la première fois, une image du trou noir supermassif central de notre galaxie appelé Sagittarius A*.

« Aujourd’hui, l’EHT est heureuse de partager la première image de la gentille géante au centre de notre galaxie », a déclaré Feryal Özel, astrophysicien à l’Université de l’Arizona, lors d’une conférence de presse organisée par la US National Science Foundation, qui contribue au financement de l’EHT.

Première image du trou noir supermassif Sagittarius A* au centre de la Voie lactée, révélée par le télescope Event Horizon le 12 mai 2022. Crédit : Event Horizon Telescope

On ne peut pas dire que ce fut exactement une surprise, car la grande majorité des spécialistes attendaient précisément une image réelle de ce grand monstre cosmique qui jusque-là n’avait jamais été visualisé. Cela signifie que c’est la première fois que l’humanité a pu voir le trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée.

Le Sagittaire A* est à plus de 25 000 années-lumière de la Terre. Ainsi, bien qu’il s’agisse de l’objet le plus puissant de toute notre galaxie, en capturer une image n’est pas une tâche facile. C’est ce qui rend cette découverte unique dans l’histoire des observations astronomiques.

Plus de 300 personnes ont participé à l’étude menée par l’équipe EHT, un réseau de radiotélescopes et d’observatoires répartis dans le monde entier, en partenariat avec l’Observatoire européen austral (ESO).

Les trous noirs ont une masse si extrême et un pouvoir gravitationnel si fort qu’ils « aspirent » tout ce qui s’approche, et même la lumière ne peut s’échapper de leurs « griffes ». Comme le Sagittaire A* est relativement proche de la Terre, toute cette « faim » est quelque chose qui fait vraiment peur.

Selon les scientifiques, l’image nouvellement révélée est basée sur des observations de la lumière – la lumière émise par la matière qui est chauffée lorsqu’elle se précipite vers le trou noir. Cette technique donne aux scientifiques une vue essentiellement de l’ombre du trou noir.

En 2019, les scientifiques ont également remué le cœur des spectateurs du monde entier avant de révéler la première image jamais capturée d’un trou noir, Messier 87 (ou M87 *), qui se trouve à 50 millions d’années-lumière de la Terre et a 7 milliards de fois la masse de le soleil.

Plus grand que notre propre galaxie, M87* est un trou noir actif, consommant la matière d’un disque de gaz et de poussière spatiale qui l’entoure. Mais toute la matière n’est pas « avalée » : une partie est guidée par des lignes magnétiques et voyage jusqu’aux pôles, où elle est projetée dans l’espace sous forme de jets de plasma ionisé, se déplaçant à 99 % de la vitesse de la lumière.

Comparaison entre les images du trou noir M87*, révélé au monde en 2019, et celle du Sagittaire A*, rendue publique ce jeudi (12). Crédit : Télescope Event Horizon

Le trou noir Sagittaire A*, dont l’image a été révélée au monde ce matin, est beaucoup plus petit que M87*. Avec 4,7 millions de fois la masse du Soleil, sa petite taille était l’un des défis pour capturer son image.

De plus, étant donné que les trous noirs n’émettent pas de lumière, capturer la « silhouette » causée par la flexion gravitationnelle de la lumière dans une gravité extrême est extrêmement difficile. Par conséquent, la seule façon d’en avoir une image est d’utiliser une technique connue sous le nom d’interférométrie, en ajoutant des données de plusieurs télescopes à différents points de la planète qui, ensemble, forment un réseau dont la portée globale est supérieure à la Terre elle-même.

