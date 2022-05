Les données d’archives de Hubble révèlent plus de 1 000 nouveaux astéroïdes

Une étude menée par des astronomes en Allemagne, en partenariat avec des scientifiques citoyens du monde entier, a identifié les traînées de plus d’un millier de nouveaux astéroïdes sur la base des données d’archives du télescope Hubble.

Les données d’archives du télescope Hubble ont révélé plus d’un millier de nouveaux astéroïdes. Image : Whitelion61 –

Tout a commencé le jour de l’astéroïde 2019, lorsqu’une équipe d’astronomes a lancé le projet « Hubble Asteroid Hunter » sur Zooniverse, une plate-forme scientifique collaborative populaire. L’objectif était d’identifier les astéroïdes dans les anciennes données de Hubble qui auraient pu être noyés par le bruit dans les études précédentes.

« Les déchets d’un astronome pourraient être le trésor d’un autre astronome », a déclaré Sandor Kruk, chercheur à l’Institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne, dans un communiqué. « La quantité de données dans les archives d’astronomie augmente de façon exponentielle et nous voulions utiliser ces données incroyables. »

L’équipe a utilisé les observations capturées par les caméras ACS et WFC3 de Hubble entre le 30 avril 2002 et le 14 mars 2021. Dans ces données, les chasseurs d’astéroïdes ont passé au peigne fin plus de 37 000 images composites.

Comme le temps d’observation typique de ces instruments est de 30 minutes, l’équipe savait que les astéroïdes en mouvement apparaîtraient sous forme de traînées sur les images. Cependant, ces couloirs peuvent être difficiles à détecter pour les systèmes informatiques automatisés.

« En raison de l’orbite et du mouvement de Hubble, les rayures apparaissent incurvées sur les images, ce qui rend difficile la classification des traînées d’astéroïdes – ou plutôt, il est difficile de dire à un ordinateur comment les détecter automatiquement », a déclaré Kruk. « Nous avions donc besoin de volontaires pour effectuer une classification initiale, que nous avons ensuite utilisée pour former un algorithme d’apprentissage automatique. »

Les chercheurs ont utilisé l’apprentissage automatique pour rechercher de nouvelles traînées d’astéroïdes

Pour le projet, 11 482 bénévoles ont analysé ces milliers d’images à la recherche de rayures. Leurs efforts ont abouti à 1 488 tentatives d’identification d’astéroïdes dans environ 1 % des images de Hubble, selon le communiqué.

En utilisant les évaluations des scientifiques citoyens, les astronomes à la tête de l’étude ont formé un algorithme d’apprentissage automatique pour rechercher d’autres traînées d’astéroïdes qui auraient pu être manquées. L’algorithme a ajouté environ 900 détections au lot, qui totalisait désormais 2 487 astéroïdes possibles.

Ce total a ensuite été réduit par Kruk et d’autres auteurs de l’étude, les astronomes Pablo García Martín de l’Université autonome de Madrid et Marcel Popescu de l’Institut d’astronomie de l’Académie roumaine.

Les trois scientifiques ont ensuite étudié les images, détectant des traînées et excluant les rayons cosmiques ou d’autres objets non astéroïdes qui auraient pu les produire. Cela a réduit le nombre d’images d’astéroïdes, ce qui a donné un total final de 1 701 traînées d’astéroïdes à partir de 1 316 images Hubble.

Environ un tiers des traînées confirmées ont été identifiées comme des astéroïdes connus répertoriés dans la base de données des objets du système solaire du Minor Planet Center. Les deux tiers des pistes restent non balisées, bien que même les astéroïdes identifiés nécessiteront une observation plus approfondie, selon le communiqué.