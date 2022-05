Le plus gros diamant blanc jamais vendu aux enchères pour plus de 96 millions de R$

Ce mercredi (11), le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères, appelé The Rock, a été vendu pour 18,6 millions de francs suisses (environ 96,08 millions de R$). La pierre de 228,31 carats, plus grosse qu’une balle de golf, a été vendue à Genève par la maison de vente aux enchères Christie’s.

Le Rocher, le plus gros diamant blanc jamais vendu aux enchères, est parfaitement symétrique. Image: Maison de vente aux enchères Christie’s

Il y avait de grands espoirs que le bijou batte le record du monde du prix d’un diamant blanc, qui s’élève à 33,7 millions de dollars (environ 172,7 millions de reais), le montant payé en 2017 pour une pierre de 163,41 carats.

Selon Christie, l’estimation avant la vente était de 19 à 30 millions de francs. Mais l’enchère, qui avait débuté à 14 millions de francs, s’est arrêtée au bout de deux minutes à 18,6 millions de francs, même si la valeur monte quand on ajoute les taxes et la prime acheteur.

The Rock, un diamant en forme de poire parfaitement symétrique, était en la possession d’un propriétaire nord-américain anonyme. Il a été acheté par un enchérisseur téléphonique lors de l’action à l’hôtel des Bergues.

Extrait d’une mine en Afrique du Sud au début des années 2000, le gros diamant a déjà été exposé à Dubaï, Taipei et New York, avant d’être vendu à Genève.

En plus de cette pierre, un diamant jaune intense historique associé depuis plus d’un siècle à la Croix-Rouge est également mis aux enchères chez Christie. Il s’agit d’un bijou en forme d’oreiller de 205,07 carats, dont le prix est estimé entre 7 et 10 millions de francs suisses (36 à 51,6 millions de R$).

Selon la maison de vente aux enchères, une grande partie des bénéfices ira au Comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève.

Un diadème ayant appartenu à la princesse Irma de Furstenberg (1867-1948), membre de l’une des familles aristocratiques les plus en vue de l’empire des Habsbourg, est également mis aux enchères. On estime que les offres pour ce bijou oscillent entre 400 000 et 600 000 francs suisses (entre 2,07 et 3,09 millions de R$).

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !