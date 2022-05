L’ordinateur quantique à usage commercial d’IBM sera livré en 2025

IBM prévoit de livrer d’ici 2025 un ordinateur quantique à usage commercial avec plus de 4 000 qubits, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à son matériel actuel de 127 qubits. L’information a été divulguée par le directeur général de la société, Arvind Krishna. Selon lui, la technologie pourra optimiser l’acheminement des flottes de camions ou agir pour améliorer la modélisation des risques financiers. « Un ordinateur normal presque ‘de la taille de cette planète’ serait nécessaire pour résoudre des problèmes comparables », a déclaré Krishna.

avance exponentielle

Bien qu’elles soient conscientes du potentiel de l’informatique quantique, peu d’entreprises ont des exemples d’utilité grâce à la technologie, en particulier avec les premiers clients. Les solutions IBM incluent Exxon Mobil et Mitsubishi Chemical.

Krishna a déclaré que la société travaillait sur plusieurs fronts pour respecter le délai, contrairement à ce qui s’est passé avec les services d’intelligence artificielle Watson, qui ont eu des retards dans la livraison des résultats par rapport à ce qui avait été promis.

« Nous avons peut-être exagéré certaines choses », a-t-il déclaré. « Cette fois, nous essayons de respecter la ligne avec prudence », a-t-il promis avec prudence.

Les ordinateurs quantiques peuvent être utilisés dans divers segments de la société, apportant des améliorations considérables dans la fourniture de services, de la santé à la durabilité, en passant par la logistique et l’industrie. Image : Nicoletta Barolini

Opportunités pratiques et commerciales

Selon le dirigeant d’IBM, la machine prévue pour 2025 ouvrira des opportunités pratiques et commerciales. En plus d’IBM, de nombreuses autres entreprises et gouvernements investissent dans l’informatique quantique. Près de 16,4 milliards de dollars sont attendus dans le développement quantique d’ici la fin de 2027, selon le cabinet d’études de marché IDC.

Krishna a déclaré que si les perturbations de la chaîne d’approvisionnement n’ont pas ralenti les efforts d’IBM, la société a eu un impact de 0,5 % à 1 % sur son activité matérielle en raison des blocages en Chine.

Pour lutter contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, IBM conserve six mois d’inventaire au lieu d’un seul, comme il le faisait avant la pandémie.

Par: Uol

