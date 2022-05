Le président de SpaceX fait des prévisions optimistes pour le premier vol orbital du vaisseau spatial

Selon le directeur de l’exploitation et président de SpaceX, Gwynne Shotwell, la société estime que la première tentative de lancement orbital du Starship aura lieu en juin ou juillet.

Cependant, avant cela, une autorisation est requise de la Federal Aviation Administration (FAA), qui mène une « évaluation environnementale programmatique » (PEA) de Starbase (installation de SpaceX à Boca Chica, Texas). Ce n’est qu’une fois cette évaluation terminée que l’agence pourra délivrer la licence de lancement de la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite.

Concernant l’évaluation environnementale, la FAA a publié une note indiquant que ses experts tentent de la terminer d’ici le 31 mai. Il convient de rappeler qu’il s’agit déjà de la quatrième date annoncée par l’organisme de réglementation. La justification est que la société d’Elon Musk a apporté des modifications à l’application. « SpaceX a apporté plusieurs modifications à son application qui nécessitent un examen supplémentaire de la FAA », indique le communiqué le plus récent de l’État.

Et même avec l’approbation environnementale, il n’y a aucune garantie d’accorder l’autorisation de lancement. « L’achèvement du PEA ne garantira pas que la FAA délivrera un permis de lancement », a déclaré l’agence fédérale dans plusieurs notes officielles publiées.

Si, d’une part, sans la licence de lancement de la FAA et l’approbation environnementale, le Starship ne peut pas être lancé légalement depuis Starbase, d’autre part, le véhicule n’a même pas terminé la gamme complète de tests et de révisions bureaucratiques pour le faire.

Tout ce scénario, selon le site Web Teslaratiindique que le lancement de Starship ne devrait pas avoir lieu dans moins de trois à six mois.

SpaceX a terminé l’assemblage du Super Heavy Booster 7, a fait rouler la fusée sur le site de lancement le 31 mars et a effectué plusieurs tests clés début avril. Cependant, lors du dernier test, une erreur apparente de l’opérateur a considérablement endommagé une grande partie installée à l’intérieur du propulseur, obligeant SpaceX à renvoyer le Super Heavy B7 sur le site de maintenance de Starbase.

Vendredi dernier (6), après deux semaines et demie de réparations, B7 est retourné sur la rampe de lancement et a effectué un autre test de circulation de fluide glacé (cryopreuve), prouvant que les ajustements effectués ont été couronnés de succès.

Test cryogénique Super Heavy Booster 7

Maintenant, pour que la super fusée soit considérée comme prête à voler en toute sécurité, il reste à effectuer le test de tir statique avec les 33 moteurs Raptor du booster. À ce jour, SpaceX n’en a jamais allumé plus de six à la fois sur un prototype de Starship.

Il se peut même que SpaceX décide de ne pas le faire avec le modèle Booster 7, en raison des défauts présentés, et choisisse de réaliser les tests de tir statique complets uniquement sur le Booster 8. Si la société prend cette décision, le premier lancement orbital du Starship peut rester jusqu’à la fin de l’année.

SpaceX a mis à jour la conception du vaisseau spatial Starship

A tout cela s’ajoute le fait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour terminer le prototype Starship 24 (S24). En effet, celle-ci, qui est la version la plus récente du vaisseau spatial, a subi un certain nombre de modifications de conception importantes et nécessite probablement au moins deux mois de tests pour atteindre un niveau de préparation au vol de base.

Enfin et surtout, il y a la question du site de lancement orbital (OLS) lui-même, qui soulève de nombreuses questions cruciales. La rampe de lancement est-elle prête à supporter un tir statique du Super Heavy ? La structure du réservoir du bloc est-elle capable de remplir le Starship et le Super Heavy de milliers de tonnes de propulseur cryogénique inflammable et explosif ? Si la capture du propulseur géant est l’un des objectifs du vol d’essai, les bras robotiques de la tour de lancement sont-ils prêts pour l’atterrissage du véhicule ?

Bien qu’il y ait des raisons de croire que la réponse à certaines de ces questions est « oui », de nombreuses incertitudes demeurent et de nombreuses étapes du travail doivent encore être complétées.

En fin de compte, l’objectif de Shotwell pour juin est presque certainement inaccessible. La fin juillet, cependant, est une possibilité viable, mais seulement si tous les tests du Super Heavy B7 et du Starship S24 sont terminés presque parfaitement et sans plus de retard. Et cela, compte tenu de l’histoire, est quelque chose d’assez improbable.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !