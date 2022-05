Olhar Espacial reçoit un spécialiste pour parler de l’éclipse lunaire totale de dimanche prochain

Tel que rapporté par Apparence numérique, un véritable spectacle astronomique est prévu pour la semaine prochaine : une éclipse lunaire totale, également connue sous le nom de Lune de sang. La Lune commencera à traverser l’ombre de la Terre à 23h28 dimanche (15) et se terminera à 2h55 lundi (16). Selon les calculs estimés, la période pendant laquelle il sera entièrement couvert sera de 0h30 à 1h54.

Pour parler du phénomène, l’émission Olhar Espacial (13) accueillera ce vendredi le physicien Hélio de Carvalho Vital, titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en énergie nucléaire et l’un des plus grands experts mondiaux des éclipses lunaires.

Hélio de Carvalho Vital est l’un des plus grands experts mondiaux des éclipses lunaires. Image : Archives personnelles

Passionné par le ciel depuis l’enfance, il fait des recherches sur les éclipses lunaires depuis 32 ans, cherchant à contribuer à améliorer la compréhension et la prévisibilité de ces phénomènes.

Dans le cas de l’éclipse de la semaine prochaine, deux particularités méritent d’être mentionnées. Premièrement, la pleine lune du 15 mai sera une super lune, comme on l’appelle lorsqu’elle se produit au périgée (la position la plus proche de la Terre au cours du mois).

Et puis il y a le fait que l’événement sera particulièrement sombre, grâce au panache projeté dans la stratosphère par l’éruption du volcan Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai, qui a eu lieu en janvier dans une zone du Pacifique Océan appartenant à la nation insulaire des Tonga.

Alors ne manquez pas cette conversation intéressante avec notre invité de la semaine, qui clarifiera tout sur ces questions et d’autres concernant l’éclipse lunaire tant attendue.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

