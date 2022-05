Les niveaux d’hélium augmentent dans l’atmosphère, selon une étude

Grâce à une nouvelle technique, les scientifiques ont détecté que les niveaux d’hélium augmentaient dans l’atmosphère, et avec cela, ils ont approximé les réponses pour résoudre un problème qui persiste depuis des décennies. L’abondance atmosphérique de l’isotope Hélium-4 ( 4 He) augmente car il est libéré lors de la combustion et de l’extraction des combustibles fossiles.

Les chercheurs ont conclu qu’il augmente à un rythme très faible mais, pour la première fois, clairement mesurable. Autant l’isotope lui-même ne contribue pas à l’effet de serre qui réchauffe la planète, mais les mesures peuvent servir de marqueurs indirects de l’utilisation des combustibles fossiles.

« La principale motivation était de résoudre une controverse de longue date dans la communauté scientifique sur les concentrations atmosphériques d’hélium », a commenté l’auteur principal de l’étude, Benni Birner, qui est boursier postdoctoral à la Scripps Institution of Oceanography de l’UC San Diego, situé à Californie. /États-Unis

L’isotope Hélium-4 est produit par désintégration radioactive dans la croûte terrestre et s’accumule dans les réservoirs de combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel. Ainsi, lors de l’extraction et de la combustion des combustibles fossiles, l’élément est libéré et crée encore un autre moyen d’évaluer l’ampleur de l’activité industrielle.

L’avancée réside dans la technique de mesure de la quantité d’hélium dans l’atmosphère. Les experts ont créé une méthode précise pour comparer l’isotope avec les niveaux d’azote atmosphérique ordinaire. Comme les niveaux d’azote dans l’atmosphère sont constants, une augmentation de He/N deux indique le taux d’accumulation d’hélium-4 dans l’atmosphère.

Un membre de l’étude, le géochimiste Scripps Oceanography Ralph Keeling, a décrit l’analyse comme un « chef-d’œuvre de la géochimie fondamentale ». Alors que l’hélium est relativement facile à détecter pour les scientifiques dans les échantillons d’air, qui sont présents à des niveaux de cinq parties par million d’air, jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de le mesurer avec suffisamment de soin pour observer une élévation atmosphérique, a-t-il ajouté.

De plus, la recherche fournit une base aux scientifiques pour mieux comprendre à quel point l’isotope de l’hélium-3 est précieux dans les utilisations pour la fusion nucléaire et d’autres applications. Les propositions d’acquérir le gaz rare de la Lune sont une indication de jusqu’où les fabricants iront pour l’obtenir.

Selon d’autres études, l’isotope Hélium-4 existe dans l’atmosphère en proportion invariable avec l’Hélium-3. La montée atmosphérique de l’un implique que l’autre doit être en train de monter. « Nous ne savons pas avec certitude, mais je me demande s’il y a plus d’hélium sortant de la Terre que nous ne le pensions auparavant, qui pourrait peut-être être récolté et alimenter nos réacteurs à fusion nucléaire à l’avenir », a conclu Birner.

Source : physique

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !